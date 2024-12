“Oh, hai fatto una mer**ta”. Grande Fratello, Luca Calvani on fire. Basta, per l’uomo è finito il tempo di comprendere e perdonare: è arrivato quello del confronto acceso. Ma andiamo con ordine perché quello che è emerso dopo l’ultima puntata e quindi nelle ore successive, sta facendo molto discutere dentro e fuori la casa. Tutto nasce da un sentimento: quello di Jessica Morlacchi nei confronti dell’attore toscano. E se inizialmente i due concorrenti hanno mostrato una forte complicità, condividendo momenti di intimità e dormendo insieme nello stesso letto.

Ora le cose sono drasticamente cambiate. Dopo che Jessica infatti ha manifestato un interesse particolare per Luca, nonostante fosse a conoscenza della sua relazione con il compagno Alessandro, i due si sono allontanati pian piano. Ma l’equilibrio si è completamente sfasato quando Luca ha iniziato ad avvicinarsi a un’altra concorrente, Helena Prestes. Questo cambiamento ha suscitato in Jessica sentimenti di gelosia e frustrazione, portandola a confrontarsi con Luca riguardo al suo comportamento.





Jessica ha espresso il suo disappunto per l’allontanamento di Luca e per la sua crescente vicinanza con Helena, interpretandolo come un tradimento della loro amicizia. Durante una puntata del reality, i due hanno avuto un confronto diretto, in cui Luca ha ribadito la natura platonica del loro rapporto e ha sottolineato di non aver mai dato a Jessica motivo di fraintendimento.

Eppure secondo le Non è la Rai, in particolare Pamela Petrarolo, le cose non sono affatto andate così. Secondo lui si è molto spinto con Jessica e ha dato modo di credere a tutti che lui fosse seriamente interessato all’ex cantante dei Gazosa. Pamela poi ha spinto Jessica ad osara: baciare Luca e viceversa. La cosa non è piaciuta al Calvani che ha deciso di dire in faccia alla Petrarolo che per lui stava facendo una ‘mer*ta”.

Luca Calvani che inizia ad asfaltare le comare✈️✈️✈️ Pamela pessima, madre di due figlie con un compagno a casa,che continua a dire a Jessica di provare a baciare Luca e dice a Luca di continuare a dormire con Jessica.Non è l Rai fuori#LucaCalvani #fuoripamela #GrandeFratello pic.twitter.com/9WdEXXuMMv — LucaCalvani fanpage (@newsgf24) December 17, 2024

Gli utenti, almeno la maggior parte sembra, sono con l’attore toscano. Uno in particolare, postando il video su X, scrive: “Luca Calvani che inizia ad asfaltare le comare. Pamela pessima, madre di due figlie con un compagno a casa, che continua a dire a Jessica di provare a baciare Luca e dice a Luca di continuare a dormire con Jessica. Non è la Rai fuori”. Ora, non si sa bene cosa accadrà, ma la fanbase di Luca Calvani sembra essere molto forte in questi ultimi periodi. Forse le Non è la Rai stanno rischiando qualcosa?

