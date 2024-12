Al Grande Fratello, a pochi giorni dalla fine dell’anno, c’è stata un’importante novità tra Shaila e Helena. Le due concorrenti hanno deciso di parlarsi faccia a faccia nelle scorse ore e in particolare la Gatta ha voluto dirle delle cose che sentiva profondamente. Un momento di svolta tra le coinquiline, che si sono ascoltate attentamente a vicenda giungendo ad una conclusione.

In primis, soffermandosi su Lorenzo, Shaila ha ricevuto una sorta di consiglio da Helena, infatti per la sudamericana lei non dovrebbe attendere troppo le mosse di Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia è parsa abbastanza chiara sulla rottura col giovane modello: “Dentro di me ho lasciato andare”. Ma poi sono arrivate delle precisazioni rilevanti.

Grande Fratello, faccia a faccia tra Shaila e Helena: cosa si sono dette e come è finita

Shaila ha comunque confidato a Helena che quanto fatto da Lorenzo nell’ultimo periodo al Grande Fratello non l’ha convinta. Infatti, lui si è avvicinato troppo alla Prestes, la quale ha detto che Spolverato sta comunque facendo un gran bel lavoro personale. La ballerina ha esclamato: “Mi è sembrato un atteggiamento un po’ incoerente“. Ma la Gatta ha poi rivelato di non provare gelosia verso i due compagni di avventura.

Ma Shaila ha subito messo in chiaro una cosa, raggiungendo praticamente un chiarimento con Helena: “Il problema tra me e lui non eri tu, ma ero io. Alla fine io ho litigato con te a causa sua”. E la ballerina è parsa parecchio dispiaciuta per le incomprensioni avute con la brasiliana. E Alfonso D’Apice ha cercato di punzecchiare Helena, chiedendole come reagirebbe se Lorenzo la corteggiasse nuovamente.

Amo Helena ma nella questione SHAILA doveva tenere il punto!La litigata a tavola è stata di una gravità assoluta e non le ha nemmeno chiesto scusa!Ha tirato in mezzo la sua vita la famiglia e il suo paese e ora H si comporta come se nulla fosse successo! #heleners #grandefratello pic.twitter.com/TmybjM6993 — babi. 10 (@ba0bi10) December 27, 2024

Helena ha risposto che ritiene Lorenzo una sorta di fratello e quindi riderebbe, se lui dovesse provarci. Entrambe le ragazze sembrano determinate a non considerarlo più in modo diverso e tra le due starebbe anche tornando il sereno.