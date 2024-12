Clamorosa rivelazione su Shaila al Grande Fratello. In particolare sarebbe stata proprio la concorrente a spingersi oltre e a dire di essere pronta a compiere un gesto inaspettato. Lei vorrebbe farlo una volta terminata l’esperienza nel reality show di Canale 5, ma c’è chi ipotizza che proprio la produzione possa intervenire per rendere elettrizzanti i prossimi mesi.

Infatti, Shaila avrebbe confessato qualcosa di privato durante un discorso con Mariavittoria. Sui social se ne sta parlando molto, infatti segnalazioni sono arrivate sia a Deianira Marzano su Instagram che da diversi utenti sul social network X. Andiamo a scoprire insieme di cosa si sta vociferando in queste ore.

Grande Fratello, clamorosa rivelazione su Shaila: c’entra il suo ex

Certamente Shaila sta attraversando un periodo complicato al Grande Fratello. Si è allontanata da Lorenzo, dopo aver iniziato una storia d’amore, e la mancanza del coinquilino si sta facendo sentire parecchio. Eppure ha adesso voluto nominare un suo ex fidanzato, dato che in queste ore lo ha pensato e sarebbe pronta anche per un gesto importante.

La follower di Deianira Marzano ha scritto che “Shaila mentre parlava con Mariavittoria ha detto che rimpiange il suo ex Sasà e che ad oggi è l’unico che ne vale la pena. Quando uscirà ha detto che gli vuole scrivere e chiedere scusa. Lo faranno entrare?”. Ma l’influencer ha tacciato il tutto come ‘fake’, probabilmente in riferimento all’ingresso del giovane in casa, che a questo punto potrebbe non avvenire. Ma molti internauti hanno puntato l’attenzione su questa conversazione.

L’ex di Shaila sarebbe il calciatore del Catania Salvatore Monaco, 32 anni. Sarebbero stati assieme in estate, poi per un motivo imprecisato l’idillio sarebbe finito. Di lui la gieffina ne ha parlato così in passato: “Una volta prese un aereo alle 7 per fare Catania-Roma, prese il treno per venire a Napoli. Si presentò sotto casa. È successo questa estate, abbiamo fatto tante cose belle, romantiche. Mi baciava, abbracciava”.