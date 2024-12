Situazione molto delicata al Grande Fratello per quanto concerne Shaila e Lorenzo. Ma a finire nei guai potrebbero essere gli autori del reality show di Canale 5, che stanno finendo nel mirino per i loro comportamenti. C’è chi sta avanzando accuse contro la produzione, dunque potrebbe essere costretta a prendere una decisione importante per smentirle completamente.

Fuori dalla casa del Grande Fratello non si smette di parlare di Shaila e Lorenzo, che stanno vivendo una fase complicatissima. Infatti, ormai sembrano essere divisi quasi definitivamente ma potrebbe esserci lo zampino degli autori stando a quanto venuto fuori nelle ultime ore. Vediamo dunque cosa potrebbe fare la regia nei prossimi giorni.

Leggi anche: “Mi piace”. Mollata da Javier, Chiara volta già pagina al Grande Fratello: ha puntato lui





Grande Fratello, autori sotto attacco per Shaila e Lorenzo: cosa è emerso

A fare una proposta agli autori del Grande Fratello è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha utilizzato una sua Instagram story per fare il punto della situazione su Shaila e Lorenzo. E ha detto che ormai ci sarebbe un’unica possibilità per la regia per interrompere le tante voci, che stanno coinvolgendo coloro che lavorano appunto dietro le quinte del programma.

Deianira ha fatto sapere che “l’unico modo per cui gli autori del Grande Fratello potrebbero dimostrare di non remare contro la coppia Shaila e Lorenzo sarebbe mandarli insieme in tugurio. Una scelta che tra l’altro farebbe sicuramente aumentare gli ascolti. Altrimenti si potrebbe pensare che le voci siano vere: che qualcuno abbia un interesse particolare verso Lorenzo e voglia tenerlo lontano da lei“.

La parola passa ora al Grande Fratello, infatti staremo a vedere se seguiranno davvero questo consiglio o se andranno avanti per la loro strada.