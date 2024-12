Tra gli ultimi concorrenti entrati al Grande Fratello c’è Chiara Cainelli. Originaria di Trento, ha 25 anni, è una ex campionessa di scacchi e ha raccontato davanti alle telecamere di aver vissuto un’adolescenza “molto turbolenta” e di essere sempre stata una bambina ribelle alla quale non sono mai piaciute le regole. Ha subito iniziato a lavorare e oggi gestisce insieme alla madre un banco al mercato di Trento.

Ma il pubblico di Canale 5, o meglio di Uomini e Donne, l’aveva già vista in tv: è apparsa per circa 1 mese nel dating show di Maria De Filippi anni fa, nel 2020 per la precisione. Chiara oggi è single, la sua ultima relazione è terminata a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Negli ultimi giorni ha attirato attenzione perché vicinissima a Javier Martinez.

GF, Chiara dopo Javier volta pagina

I due sono stati protagonisti di un flirt che però sembra già giunto al capolinea. Nonostante l’iniziale feeling dichiarato da entrambi, il bacio appassionato sotto le coperte non ha acceso quella scintilla che ci si sarebbe aspettati. Almeno per Javier che, confidandosi con Luca Calvani, ha ammesso di non aver provato un trasporto emotivo.

Anche Chiara però non è convintissima, al punto da aver rivelato a Zeudi Di Palma di non sentirsi mentalmente coinvolta dal pallavolista. Ma è già tempo di voltare pagina perché, archiviata la conoscenza con Javier, ha deciso di concentrarsi su sé stessa e approfondire i rapporti con gli altri coinquilini.

A CHIARA PIACE ALFONSO L'UNIVERSO STA LAVORANDO PER NOI VINCERRMO ME LO SENTO — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 26, 2024

Tra questi ha confessato di sentirsi più in sintonia con Alfonso D’Apice, l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di Federica, che però è stata eliminata dal GF qualche tempo fa. Nascerà questa nuova coppia? La situazione è tutt’altro che semplice perché nelle ultime ore Alfonso ha baciato Zeudi Di Palma…