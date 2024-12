Ci sono gli scontri, le brutte parole ma anche i bei momenti al Grande Fratello. Quelli che ti fanno commuovere fino alle lacrime. E sarà perché il Natale rende tutti più buoni, anche nella casa più spiata d’Italia l’atmosfera si è fatta sentire. Sicuramente per Tommaso Franchi, uno dei grandi protagonisti di questa edizione.

Sin dall’inizio ha avuto un feeling con Mariavittoria Minghetti. I due hanno formato una delle coppie nate al Grande Fratello 2024 ma dopo la passione iniziale i due sono entrati in crisi e preso strade diverse. E lei di è avvicinata molto ad un altro concorrente, Alfonso D’Apice, salvo poi ritornare sui suoi passi ma adesso le cose sono cambiate. Di nuovo.

Leggi anche: “Noi lo facciamo davanti alle telecamere”. Eva Grimaldi e Stefania Orlando smascherano tutti al Grande Fratello





GF, Tommaso in lacrime: svolta con Mavi

Mariavittoria ha scritto una lettera d’amore a Tommaso dichiarando di essere innamorata di lui. Tommaso l’ha letta in camera da letto, da solo. “Le due di notte sono il mio orario preferito – ha scritto Mavi – Alle due di notte sono me stessa, ma sono anche un po’ tua. Alle due di notte sento realmente chi è Tommaso, e mi sta facendo innamorare. Alle due di notte, ti ascolto e mi immagino al tuo fianco mentre ti abbraccio. Alle due di notte ci sono solo i nostri baci, che custodiamo gelosamente”.

“Le due di notte sono il mio orario preferito perché capisco davvero il senso delle cose, il sentire così intensamente un’emozione che ho cercato di scacciare dal primo giorno, ma che ora sto trovando il coraggio di vivere”, ha continuato Mariavittoria nella lettera – Grazie, perché alle due di notte ti apri con me. Amo ascoltare ogni piccolo dettaglio di ciò che hai vissuto, e ad ogni racconto ti ammiro sempre di più. Vorrei che potessi urlare a tutti ciò che sei e la forza che hai”.

Il finale, parole dolci e malinconiche che hanno fatto piangere Tommaso: “C’è solo un motivo per cui le due di notte non sono il mio orario preferito: perché non posso guardarti negli occhi. Tua Mavi”. Lui, visibilmente emozionato, ha baciato il foglio guardandolo con gli occhi lucidi, come se quelle parole avessero toccato le corde più profonde del suo cuore. Insomma, sono tornati insieme al Grande Fratello?