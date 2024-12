Sui social tiene banco la trasformazione di Donatella Versace. Dopo le ultime immagini della stilista, immortalata alla prima mondiale del musical “Il Diavolo veste Prada”, a Londra, gli utenti dei social non hanno potuto non notare il suo cambio di look – a partire dal taglio di capelli – ma anche il suo volto molto diverso, ringiovanito e più squadrato. “Il più grande miglioramento della storia” ha titolato il quotidiano britannico Daily Mail – perché della ‘nuova’ Donatella Versace ne sta parlando tutto il mondo – e anche su X i commenti sulla possibilità che la Versace si fosse sottoposta a interventi chirurgici sono stati tantissimi.

Numerosi utenti hanno lodato il presunto chirurgo estetico per il risultato ottenuto. Su X, l’account @LeeLovesBey, ha twittato: “Che lavoro il suo chirurgo”, suscitando reazioni simili da parte di altri utenti che si sono detti impressionati dal suo nuovo aspetto. “Ma come hanno fatto? Sembra un’altra persona”, “Di sicuro il trucco più leggero la alleggerisce molto a differenza di quello smokey pandoso, ha anche cambiato acconciatura e colore di capelli più naturale, poi non so se si sia pure piallata la mandibola”.

“Le hanno cambiato la faccia”. Donatella Versace, trasformazione choc dopo il nuovo ritocchino







Alessandra Mussolini parla di Donatella Versace e Alberto Matano interviene

A La Vita in Diretta anche Alberto Matano ha commentato il nuovo look di Donatella Versace e Alessandra Mussolini ha espresso la sua opinione sulla trasformazione della stilista: “Prima di tutto, noto che ora sembra più simile a Gianni Versace, ha un’aria un po’ più familiare. Perché prima, francamente, aveva un aspetto più… rettiliano, un po’ come una lucertola, o forse un serpentello, qualcosa di più felino, capisci cosa intendo?”, ha detto la Mussolini lasciando esterrefatto il conduttore.

Matano è intervenuto per correggere il tiro ed evitare paragoni che potessero risultare troppo diffamatori. “Rettile? Addirittura?”, ha esclamato con tono sorpreso, visibilmente a disagio. “Mi dissocio completamente! Non possiamo fare paragoni del genere con gli animali. Donatella Versace è una donna straordinaria, un genio nel suo campo, una figura di altissimo livello nella moda e nella comunicazione. È una creativa incredibile e merita un riconoscimento per il suo talento. Stiamo parlando di una personalità che ha sempre attirato l’attenzione di star internazionali”.

"Donatella Versace prima era tipo un rettile, un lucertolone. No, un serpentello, una cosa felina. Ora ha un viso umanoide" #lavitaindiretta pic.twitter.com/i0CZZhZwh9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 4, 2024

Cercando di giustificare il suo commento, Alessandra Mussolini ha tentato di correggersi, ma senza riuscire a smorzare completamente le sue parole. “Non volevo fare paragoni ‘animaleschi’,” ha detto con un sorriso imbarazzato. “Dico solo che ora ha un aspetto più umano, più naturale. È un volto che mi ricorda Gianni Versace, più familiare, come se fosse tornata alla sua origine. Prima, onestamente, sembrava quasi irriconoscibile”. Nonostante il tentativo di alleggerire la situazione, le parole di Alessandra sono state visibilmente fuori luogo per molti, e Alberto Matano non ha esitato a prendere una posizione chiara, difendendo la stilista.