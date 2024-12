Gli utenti dei social media sono rimasti sbalorditi dalla trasformazione di Donatella Versace. L’iconica stilista italiana ha fatto il suo ingresso sul red carpet domenica 1 novembre, in occasione del gala di beneficenza che ha segnato l’apertura di The Devil Wears Prada: The Musical. L’evento, a sostegno della Elton John AIDS Foundation, è stato presentato dal leggendario cantante in persona.

Donatella Versace ha catturato l’attenzione dei presenti con un miniabito color bronzo, trasparente e scintillante, caratterizzato da un girocollo e da intricati lavori di perline, arricchito da un orlo e maniche con frange. Sotto l’abito, indossava una tuta nera elegante. A completare il look, ha scelto un paio di stivali con plateau in pelle color cioccolato che abbracciavano il polpaccio.

Donatella Versace, trasformazione al The Devil Wears Prada: “Si è rifatta bene”

Seppur molti abbiano elogiato l’outfit della stilista, il vero argomento di discussione sui social è stato il suo aspetto fisico. In particolare, diversi utenti hanno parlato della possibilità che la Versace si fosse sottoposta a interventi chirurgici e hanno lodato il presunto chirurgo estetico per il risultato ottenuto. Un utente di X (ex Twitter), con il nickname @LeeLovesBey, ha twittato: “Che lavoro il suo chirurgo”, suscitando reazioni simili da parte di altri utenti che si sono detti impressionati dal suo nuovo aspetto.

Alcuni addirittura hanno suggerito che il suo chirurgo meritasse una medaglia. Nel corso degli anni, Donatella Versace è stata al centro di numerose speculazioni riguardanti i suoi interventi di chirurgia estetica, con molti che hanno criticato il suo aspetto sempre più “felino”. Tuttavia, con la sua ultima apparizione, l’iconica stilista sembra aver suscitato reazioni più positive, con gli utenti di social media che hanno lodato il suo aspetto fresco e rinnovato.

In tanti, infatti, hanno commentato positivamente la sua trasformazione, segnalando una netta differenza rispetto ai cambiamenti precedenti. “Ma come hanno fatto? Sembra un’altra persona”, “Di sicuro il trucco più leggero la alleggerisce molto a differenza di quello smokey pandoso, ha anche cambiato acconciatura e colore di capelli più naturale, poi non so se si sia pure piallata la mandibola”, “Ho letto che probabilmente ha fatto lo stesso trattamento della Aguilera e della Lohan”, “A quanto sembra c’è ‘sta nuova tecnica che si chiama Auralyft, che costa una caterva di soldi ma appunto ti toglie 20 anni. Vedi Lindsay Lohan e altre celebrità”, si legge su X, dove il nuovo aspetto della stilista sta tenendo banco.