È morto mentre faceva quello che amava di più: recitare in teatro. Un malore improvviso davanti alla sala gremita mentre in scena andava A Christmas Carol, il capolavoro di Dickens. Avvertiti i soccorsi, l’ambulanza è arrivata poco dopo. Per minuti interminabili i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. In una nota, la compagnia dell’attore scrive: “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa improvvisa di un amato attore e caro amico”.

“Membro stimato della comunità teatrale, era un artista di talento il cui carisma e talento hanno onorato il nostro palcoscenico in innumerevoli produzioni, tra cui A Christmas Carol. La sua scomparsa è una perdita profonda per la sua famiglia, i suoi amici, i membri della compagnia Carol, lo staff del teatro e la comunità di Edmonton”.





Malore in scena, morto l’attore Julien Arnold: aveva 59 anni

“La sua presenza ha portato gioia, cuore e profondità in ogni ruolo, e il suo contributo artistico – e i suoi grandi abbracci – ci mancheranno profondamente”. A soli 59 anniJulien Arnold è morto. Il dramma, il 26 novembre, mentre stava interpretando il ruolo del gioviale Fezziwig, il mentore di Scrooge che era l’opposto del suo avaro apprendista.

Ancora da capire le cause. Certo il dolore che lascia. Cresciuto a Edmonton e si è laureato in belle arti all’Università di Alberta nel 1989. Nel 2006, ha conseguito un master in belle arti in regia presso l’Università di Alberta. Decine gli spettacoli ai quali ha preso parte.

La dodicesima notte, il leone codardo in Il mago di Oz, Cogwsorth in La bella e la bestia, Bottom in Sogno di una notte di mezza estate e Da in Once. Altri crediti alla Citadel includono Make Mine Love; Un uomo, due governatori; Ragione e sensibilità; Evangelina; Spamalot; e viaggia con mia zia.