La terribile storia di Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi. L’attrice e annunciatrice italiana è stata ospite di Giuseppe Brindisi a “Zona Bianca“, talk show in onda su Rete4. Qualche tempo fa la donna aveva raccontato perché era finita la sua storia d’amore con il popolare cantautore.

“Come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate – ha dichiarato Laura Efrikian al Corriere della sera in un’intervista del 2019 – Nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati”. Stavolta, invece, ha rivelato una bruttissima vicenda in cui è rimasta coinvolta.

Leggi anche: “E brava Helena”. Grande Fratello, Lorenzo ‘sistemato’ così: la brasiliana sempre più convincente





Laura Efrikian racconta la terribile disavventura: “Era la voce di mio nipote”

Laura Efrikian ha raccontato che un giorno, mentre stava riposando, ha ricevuto una telefonata. Ebbene, qualcuno, grazie all’intelligenza artificiale, ha riprodotto la voce di suo nipote: “È successo che un giorno, erano circa le tre del pomeriggio, io stavo riposando – ha spiegato la donna – ed è arrivata una telefonata che aveva la voce di mio nipote Jacopo“.

“‘Nonna, nonna guarda hanno preso papà – ha proseguito Laura Efrikian – perché un signore dice che dovevano ricevere un bonifico e non lo ha ricevuto. E allora adesso avrà un sacco di problemi. Tu dovresti trovare i soldi, devi averne…'”. In quegli stessi frangenti le è arrivata un’altra telefonata: “Nel frattempo suona anche l’altro telefono – le parole della donna -, dove c’era il signore che mi dice: ‘Guardi, lei sta parlando con suo nipote. Le dico la verità”.

“Suo figlio è nelle nostre mani – ha proseguito la voce – Ha fatto degli acquisti che poi doveva pagare e non ha pagato. Se non si affretta a darci questi quattrini. Noi prenderemo le vie legali’. Io in quel momento con due telefoni, da sola in casa, non sapevo che cosa fare. Però la voce di Jacopo era uguale all’originale”. Purtroppo Laura ha pagato i malviventi, consegnando loro 5mila euro: “Mi sono sentita mortificata, presa in giro. Di colpo vecchia, inutile, rimbambita, anche se non lo sono affatto. Triste. Succede a tanti, ma non mi consola” aveva rivelato in un’altra occasione.

“La Rai dice stop”. Colpo di scena su Milly Carlucci e il programma: tutto bloccato