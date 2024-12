Lo scorso fine settimana Milly Carlucci si è presa una pausa obbligata da Ballando con le stelle. La semifinale è stata infatti posticipata a sabato 14 dicembre 2024, sempre in prima serata su Rai 1. Durante questa puntata, i concorrenti si sfideranno a suon di passi di danza per cercare di conquistare un posto in finale, che si terrà sabato 21 dicembre.

Lo slittamento, che comunque non influisce sulla data della finalissima che infatti rispetta la tabella di marcia, era legato all’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, che ha visto la regina di Ballando con le stelle impegnata con la conduzione della diretta televisiva dell’evento.

Milly Carlucci, “la Rai contro: Non tornerà con Il Cantante mascherato”

Decisione della Rai, dunque, quella di dare spazio alla magia del primo spettacolo della stagione, La forza del destino di Giuseppe Verdi. E a quanto si dice sempre la Rai sarebbe propensa a non far tornare in onda un altro programma seguitissimo di Milly Carlucci.

Nei palinsesti Rai di gennaio, febbraio e marzo non c’è infatti spazio per il Cantante Mascherato anche se i fan di Milly Carlucci possono stare tranquilli: tornerà in onda in primavera inoltrata con un nuovo programma. Lo aveva anticipato lei stessa a ottobre scorso su Oggi, dove però aveva anche aggiunto se fosse dipeso da lei sarebbe tornata con Il Cantante mascherato.

Stando però a quanto riportato da Giuseppe Candela proprio in queste ore la Rai le starebbe mettendo i bastoni fra le ruote a questo ritorno: “Milly Carlucci, forte dell’importante successo di Ballando con le Stelle, tornerà in prima serata su Rai1 in primavera con un secondo titolo stagionale – si legge su Dagospia – Quale? La decisione non è stata ancora presa. La conduttrice, come ha ribadito in diverse interviste, vorrebbe riportare in onda Il Cantante Mascherato, con alcune modifiche e una nuova giuria, ma questa ipotesi non convince del tutto i vertici Rai. Per questioni di budget ma anche per la tenuta del format. In questo momento Carlucci ha però il vento a favore, la spunterà?”.