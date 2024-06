Ora che il Grande Fratello è ormai finito da molto tempo, Letizia Petris ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan sui social e ha annunciato qualcosa di molto importante. Infatti, un rapporto con una persona sarebbe praticamente finito o perlomeno non ci sarebbero attualmente le condizioni per una prosecuzione di ciò che era nato nella casa più spiata d’Italia.

Dopo il Grande Fratello Letizia Petris ha anche rivelato di stare meglio con se stessa: “Quando sono uscita ho avuto un picco di autostima e felicità. Adesso ovviamente sto tornando alla realtà della mia vita, guardando in faccia tutti i mostri nell’armadio e affrontandoli con una maturità differente. Non è così facile tornare alla vita normale, pensavo fosse un po’ più semplice”.

Grande Fratello, Letizia Petris ammette di non parlare più con un’ex gieffina

L’ex concorrente del Grande Fratello si è soffermata pure sull’attuale fidanzato Paolo Masella, infatti Letizia Petris ha dichiarato: “Mi sta dando una grande mano a superare le mie fragilità e la paura che se ne possa andare via, come hanno fatto tutti. Ne sono grata perché non è da tutti trovare qualcuno che ti aiuti a curare ferite che non ha causato lui“.

Una follower ha chiesto a Letizia su Instagram: “Vi siete sentite con Heidi? Heidizia mancano”. E la Petris ha scritto: “Le ho scritto parecchie volte, ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l’equilibrio della vita reale“. Quindi, non ha mai dato un cenno alla sua amica Letizia, quindi il rischio è che possano essersi allontanate in modo praticamente definitivo.

Anche se Letizia ha lasciato aperto la porta a Heidi. Se quest’ultima si farà risentire, lei avrebbe piacere a riprendere i rapporti. Staremo a vedere che cosa succederà in futuro.