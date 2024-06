L’ex fidanzato di Anita del Grande Fratello, Edoardo Sanson, è tornato ad essere alla ribalta dopo le voci che lo darebbero legato sentimentalmente ad un’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini. Ha avuto anche dei battibecchi a distanza con Alessio Falsone, ma ora per il ragazzo potrebbero aprirsi delle porte inaspettate fino a pochissimo tempo fa.

Infatti, l’ex fidanzato di Anita del Grande Fratello sarebbe stato individuato come uno dei protagonisti di una delle maggiori trasmissioni televisive. Edoardo Sanson pare sia stato contattato affinché potesse dire di sì e diventare uno dei volti principali della stessa. E sarebbe pure arrivata la risposta definitiva da parte del giovane. E vediamo cosa sta succedendo.

L’ex fidanzato di Anita del Grande Fratello contattato da un programma: cosa ha detto Edoardo

A dare la notizia sull’ex fidanzato di Anita, che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello, è stato il sito MondoTv24. Inizialmente si era vociferato di una sua storia con Nicole Murgia, mai confermata, poi che dovesse partecipare a Temptation Island. Invece sarebbe stato un altro programma di Canale 5 ad aver messo gli occhi sul ragazzo.

Secondo MondoTv24 sarebbe stato invitato a prendere parte a Uomini e Donne in qualità di nuovo tronista. La redazione lo avrebbe contattato, ma la risposta di Edoardo non sarebbe stata positiva. Avrebbe detto no alla proposta e non avrebbe accettato neppure di recarsi personalmente ai casting, come gli era stato chiesto dalla redazione del dating show.

Salvo improbabili cambiamenti, Edoardo Sanson non dovrebbe sedersi sul trono, anche se non è da escludere che altri programmi possano chiamarlo. E chissà se a quel punto cederà alla tentazione.