Un compleanno triste per Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello, dove il modello milanese sta trascorrendo il suo tempo nel tugurio insieme a Stefano Tediosi, Alfonso D’Apice, Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti. Lontano dalla sua compagna Shaila Gatta, Lorenzo ha festeggiato in modo sobrio, ma comunque cercando di rendere speciale la giornata.

Nonostante le condizioni non fossero ideali per una vera festa, i “tuguriati” si sono uniti per brindare a mezzanotte, con la produzione che ha aperto una finestra oblò che li separava dagli altri concorrenti. Così, seppur divisi da un vetro, hanno potuto scambiarsi qualche sorriso. L’unica a non riuscire a godersi appieno la festa è stata Shaila, visibilmente triste per non poter abbracciare il suo Lorenzo.

Grande Fratello, bufera sotto al post per il compleanno di Lorenzo

Tuttavia, il compleanno del concorrente non è passato inosservato, ma non per i motivi che ci si sarebbe aspettati. Il Grande Fratello ha infatti pubblicato un post ufficiale sui propri canali social per fare gli auguri a Lorenzo, ma invece di essere un momento di festeggiamenti, il post ha scatenato una bufera. Il pubblico, stanco del comportamento controverso del modello, ha approfittato dell’occasione per scagliarsi contro di lui. Molti commenti sono stati critici, e non sono mancati sarcasmo e frecciatine da parte di ex concorrenti come Francesco Oppini e Nikita Pelizon.

Oppini ha commentato con la sua consueta ironia: “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri.” Nikita Pelizon, vincitrice dell’edizione numero sette del Grande Fratello Vip, ha invece lanciato una stoccata più diretta: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”. La pioggia di critiche è continuata con numerosi utenti che hanno espressamente chiesto la squalifica di Lorenzo, accusandolo di essere il “disagio” del programma.

Commenti come “Vergogna! Chiudete! Siete la vergogna dei reality italiani!”, “Ma auguri di che??? Sbattetelo fuori!” e “Noi festeggiamo quando lo mandate fuori” hanno invaso i social, mentre molti altri hanno invitato la produzione a “portare una torta di m***”. Il comportamento di Lorenzo, sempre più criticato dal pubblico, sembra aver definitivamente oscurato i suoi festeggiamenti e scatenato una nuova ondata di richieste di squalifica.