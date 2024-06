Brutta notizia per i fan di Amici: il programma rischia di perdere una delle sue colonne portanti. La voce inizia a girare sempre più con insistenza, e il pubblico del talent show è già in piena fibrillazione. Si attendono adesso comunicazioni ufficiali da parte di Maria De Filippi e della produzione, per capire come stanno veramente le cose. Anche perché sono già partiti i provini per Amici 2024.

Per Amici si tratta di una perdita enorme. Parliamo di un personaggio che negli ultimi anni ha dato un grande contributo alla crescita della scuola che coltiva e lancia nel mondo dello spettacolo i talenti del canto e della danza. La culla della nuove star. Sicuramente di lui sentirà la mancanza il pubblico, visto che si trattava di uno dei protagonisti più amati del programma.

Amici, brutte notizie per il pubblico: un addio pesante per il programma

Emanuel Lo via da Amici. Lo come sa bene il pubblico è uno degli insegnanti storici insieme a Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. A riportare i rumor è Novella 2000: il coach di danza non sarà nel cast della nuova edizione di Amici, che scatterà a settembre. Secondo quanto riporta Novella 2000, il noto coreografo e compagno della cantante Giorgia avrebbe scelto di cambiare aria: “Nelle ultime ore a fare il giro del web è stata una voce di corridoio che parla di un possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione”, scrive il giornale di gossip e spettacolo facendo il nome di Emanuel Lo.

“Pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24″, continua Novella 200. Che poi aggiunge altri dettagli: “Stando a quanto si legge Emanuel potrebbe tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”. Al momento dal diretto interessato non è arrivata né una conferma né una smentita. E Intanto i fan si interrogano che cosa potrebbe andare a fare in Rai il famoso danzatore.

Lui nei giorni scorsi è stato ospite della trasmissione Ciao Maschio, dove ha parlato della sua relazione con la cantante Giorgia e dei pregiudizi con i quali la loro storia è stata giudicata,

“Non so se è stata una mia sensazione o altro – ha detto Emanuel Lo -. Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata. Però era come se all’inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande ‘chissà perché si è messo’”.