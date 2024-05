Amici, l’insegnante a un passo dall’addio? Quella in corso è stata un’edizione molto particolare per il ballerino. La sua squadra, che guida al fianco di Anna Pettinelli, è rimasta senza allievi già a metà del Serale anche a causa dell’infortunio di Gaia. In finale sono infatti arrivati i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah.

Sicuramente non deve essere una bella sensazione dover assistere alle sfide dei ragazzi delle altre squadre senza poter sperare in un risultato positivo dei propri allievi. Proprio per questo motivo si è diffusa la voce che questa per Raimondo Todaro potrebbe essere l’ultima edizione di Amici. Ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Negli ultimi giorni una vecchia conoscenza del programma si è fatto avanti.

Raimondo Todaro via da Amici, chi arriva al suo posto

“Certo, mi candido al ruolo di giudice – ha detto nei giorni scorsi il ballerino Fabrizio Prolli – Magari in un programma come Ballando con le stelle o X Factor. Sono pronto. Mi piacerebbe tantissimo. Ad Amici, invece, mi piacerebbe giudicare le sfide. Se mi dovessero mai chiamare a fare l’insegnante, lo farei molto volentieri anche se litigherei con Raimondo Todaro in un secondo. Non la penso come lui su tante cose”.

Tuttavia si tratta soltanto di un’ipotesi. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata potrebbe essere, in realtà, un altro volto noto della tv a prendere il posto di Raimondo Todaro. Stiamo parlando di un ballerino anche lui proveniente dall’esperienza di “Ballando con le Stelle” al momento impegnato in un reality.

Già, è proprio lui, Samuel Peron che in questi giorni è un naufrago all’Isola dei Famosi. Come riporta Gossipetv Peron potrebbe aver lasciato lo show di Milly Carlucci perché sapeva già bene cosa avrebbe fatto dopo. Prima l’Isola e poi, chissà, il passaggio ad Amici dove Maria De Filippi difficilmente sbaglia il colpo. E allora che sia proprio lui a diventare il nuovo insegnante della scuola più famosa d’Italia?

