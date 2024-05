Amici 23, manca pochissimo ormai alla finale. Pochi giorni e anche questa edizione del talent seguitissimo di Maria De Filippi incoronerà il suo vincitore. Dopo una semifinale al cardiopalma, che non ha visto alcun eliminato tra Mida e Sarah, entrambi finiti al ballottaggio, sabato 18 maggio 2024 il pubblico scoprirà chi succederà a Mattia Zenzola, il ballerino che un anno fa in quello stesso studio alzò la coppa.

A contendersi il titolo ci sono Marisol, Dustin, Mida, Sarah, Holden e Petit, sei nomi eccellenti rispettivamente due del ballo e tre del canto. Ma non solo il primo posto. Nel corso della serata, come sempre, saranno consegnati anche altri premi: quelli degli sponsor e delle radio e il più importante, quello della critica che vale 50mila euro. E c’è una novità: quest’anno i rappresentanti della stampa potranno commentare le performance dei sei finalisti in studio e non da remoto.

Leggi anche: “Avete il diritto di sapere”. Amici 23, Petit e quelle parole mai dette prima: tutti si stringono intorno a lui





Amici 23, la scoperta su Dustin a poco dalla finalissima

Poi, a fine puntata, dovranno decidere a chi assegnare l’ambito premio della critica che, lo ricordiamo, nel 2023 è andato ad Angelina Mango. Ma come detto manca ancora qualche giorno alla serata fatidica e conclusiva di Amici 23 e dunque alla scoperta sul vincitore. Nel frattempo però il pubblico ne ha fatta un’altra.

Riguarda Dustin, il ballerino di Alessandra Celentano. Spulciando tra i profili Instagram dei protagonisti, qualcuno ha scoperto e fatto notare che Dustin e Giuseppe Giofrè e Dustin Taylor si seguono e si commentano reciprocamente le foto sui social da anni. “Sono spuntati anche dei commenti e dei like ad alcuni post molto vecchi. Questo di Dustin, per esempio, risale al 202. Dunque molto prima del suo ingresso ad Amici 23”, si legge su Novella 2000 che pubblica anche gli screen.

E ancora: “Qui Giuseppe Giofrè ha messo un like e commentato con l’emoji e c’è anche la risposta del ballerino della Celentano. Nel 2023, precisamente il 5 maggio, Giuseppe Giofrè postava una serie di foto su Instagram, che hanno trovato ancora una volta il like da parte di Dustin di Amici. Esattamente come nel precedente esempio si tratta di post antecedenti al talent show”. Insomma, mosse social che non sono passate inosservate tra gli spettatori ma di fatto antecedenti ad Amici.