Il Grande Fratello torna in diretta. Lunedì 2 dicembre Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con la casa e darà ai concorrenti una marea di novità. Come rivelato da Federica Panicucci, che è previsto l’ingresso di 5 concorrenti: Bernardo Cherubini, Maria Monsè con la figlia Perla Maria, ma anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. Un altro volto che dovrebbe accedere al programma è Chiara Cainelli.

Si parla anche di possibili provvedimenti disciplinari per un concorrente, ma non si hanno troppe informazioni certe. Sarà però dato sicuramente spazio alle aspre liti che ci sono state nel corso della settimana, come quella tra Shaila ed Helena e quella tra Lorenzo e Yulia in Tugurio.

Leggi anche: “Lui è impegnato e lei potrebbe entrare”. Grande Fratello, voci pesanti su Lorenzo





GF, Shaila preoccupata: “Come la prenderà Lorenzo?”

A proposito di Shaila e Lorenzo, da giorni vivono separati. Lei in casa, lui in tugurio e in queste ore che mancano alla diretta la ballerina si sta chiedendo quale sarà la reazione di Lorenzo quando scoprirà cosa è successo in casa quando lui era ‘lontano’.

Nel dettaglio, teme che il fidanzato potrebbe indispettirsi per il rapporto che ha riallacciato con Javier. Ha poi chiarito che non prova più nulla per il pallavolista e che il compagno dovrebbe fidarsi di lei a prescindere. A Federica ha espresso il timore che ha per la reazione che Spolverato potrebbe avere sapendo che lei ha riallacciato un rapporto con Javier.

E comunque Shaila con Federica ribadisce che non c'è un pelo di interesse per Javier. Non è che è sua amica. Se capita di parlarci in casa per caso ok. Per quieto vivere.



Ma lo volete capire che ama Lollo e che non vede l'ora che esca dal tugurio.#shailenzo — vdivirginia (@vidivirginia) December 1, 2024

“Ora parlo di nuovo con lui e non so se Lorenzo la prende bene“, ha detto Shaila davanti alle telecamere. E ancora: “Lui deve comprendere che io sono così, sono diversa. Non vuol dire niente se parlo o ritrovo un dialogo con una persona che condivide la casa con me”. “Io non ho più un pelo di interesse, non me ne frega niente”, la conclusione. Non resta che aspettare per capire cosa dirà Lorenzo.