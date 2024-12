Grande Fratello, è ancora il segreto di Lorenzo a far parlare. In questi giorni dentro la Casa gli inquilini hanno più volte discusso con il modello. Mentre la tensione sale sempre più con Luca Calvani e Helena Prestes pronti addirittura ad abbandonare il reality, in tanti si stanno chiedendo quale sia questo misterioso aspetto inconfessabile di Lorenzo Spolverato.

Sembrava che il segreto fosse la relazione tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. La modella è coinvolta nella storia, tuttavia il loro – presunto – flirt prima del GF non sarebbe il fatto incriminato. Proprio in queste ore è uscita fuori un’indiscrezione che apre uno scenario fino ad ora inimmaginabile…

La voce bomba su Lorenzo Spolverato: quale è il suo segreto

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto una rivelazione che riguarda proprio Lorenzo Spolverato e il suo segreto. In realtà le indiscrezioni sono addirittura due: “Il segreto di Pulcinella – ha scritto l’influncer in una story Instagram – Lorenzo fuori ha chi lo aspetta“. Insomma, sembra che Lollo sia fidanzato, a dispetto di quanto dichiarato. Un fatto che cambierebbe anche la prospettiva della sua relazione con Shaila, evidentemente.

Ma non è finita. Deianira, infatti, aggiunge: “… sempre non decida di fare una bella improvvisata“. Ecco, dunque, quale sarebbe il peggior timore di Lorenzo: la paura che la – presunta – fidanzata decida di andarlo a trovare al Grande Fratello. Recentemente il concorrente è apparso sempre più nervoso per questa faccenda. Il suo faccia a faccia con Yulia Bruschi è l’ennesima conferma.

Lorenzo si è rivolto a Yulia Bruschi chiedendole una ‘tregua’: “Sono qui per dirti una cosa importante. Ti sto proponendo una cosa. Ognuno per la propria strada fino a nuovo ordine, quando ci accorgeremo dei nostri sbagli lo faremo e lo diremo, però sono qui in pace… Quindi ti prego di non tirare fuori cose. Ti sto chiedendo un grande favore, è su di me”. Fino a quando resisterà ancora questo ‘segreto di Pulcinella’?

