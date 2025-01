Pamela Petrarolo è tornata in gioco al Grande Fratello a qualche giorno dall’uscita per motivi familiari. Risolti i problemi, per la gioia di fan e concorrenti l’ex Non è la Rai ha varcato di nuovo la porta rossa per restare. Sin dall’inizio si è distinta come una donna molto forte e determinata, pronta anche alla ‘guerra’ come abbiamo visto in settimana e lunedì sera, quando ha smascherato Luca Calvani (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr).

Ma dietro il suo sorriso e la sua energia si nasconde un dramma che ha deciso di rendere pubblico nel corso della diretta di lunedì 20 gennaio. Pamela ha ripercorso la linea della sua vita al Grande Fratello, dai primi passi nello show di Gianni Boncompagni alla separazione, rivelando poi il grande dolore che ha colpito la sua famiglia.

GF, il dramma di Pamela: “Non sappiamo se è vivo o morto”

Il fratello Manuel è scomparso e né lei né la famiglia ha notizie da ben due anni: “Non sappiamo nulla di lui, non sappiamo cosa fa, come sta. Lo siamo andati a cercare – ha spiegato nella casa – Mio padre anche di notte, a 73 anni lo cercava in giro per i quartieri. Mia mamma non è più mia mamma. I miei genitori si stanno spegnendo perché questa situazione è devastante, non riusciamo più a goderci nulla in questa vita, c’è un grande dolore che copre tutto, anche le cose belle. La vita ti dà e ti toglie”.

Poi, durante la puntata in cui ha riabbracciato la mamma, Pamela è entrata nei dettagli e raccontato ad Alfonso Signorini e al pubblico che Manuel “è scomparso da un giorno all’altro”. E poi: “È andato via una mattina e non è più tornato. Lui viveva con i miei genitori. Ad un certo punto lo vedevamo diverso, più triste e pensieroso. L’ultima volta l’abbiamo visto al funerale di nonna Teresa. I miei genitori hanno ricevuto dei messaggi privati dove lui li rassicurava. Abbiamo provato a chiamare, ad informarci, mia mamma si preoccupava del fatto che lui non volesse essere trovato. Non se ne fa una ragione e continuano a cercarlo”.

Pamela continua dicendo che in casa “non viviamo più. Non sappiamo se è vivo, se è morto. Un dolore talmente grande che cancella tutte le gioie della nostra vita. Noi le abbiamo pensate tutte, che magari avesse fatto una scelta forzata, in una setta, oppure un’orientamento sessuale diverso per cui ha pensato al pregiudizio, non riusciamo a rintracciarlo”. È poi entrata a sorpresa la sua mamma, che è a dir poco lacerata dal dolore, e si sono abbracciate.