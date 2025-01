Potrebbe prendere una piega inaspettata il destino di Beautiful, la soap opera delle soap opera che va in onda da ben 38 anni. Per essere precisi la soap della CBS è trasmessa dal 23 marzo 1987 (in Italia dal 4 giugno 1990) in circa 100 Paesi e ancora oggi la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori giornalieri. Ma ora c’è chi si è convinto che verrà chiusa.

Negli ultimi giorni alcuni indizi sembrerebbero portare ai titoli di coda della soap che ha reso famosi Katherine Kelly Lang e Ron Moss, tra gli altri. Come si legge sul Daily Mail, The Bold and The Beautiful, che è il titolo originale del serial creato da William J. e Lee Phillip Bell, potrebbe non essere rinnovata per il 2026.

Beautiful chiude per sempre? La scoperta del pubblico

Questo perché dal mese prossimo la CBS lancia il suo nuovo progetto, Beyond The Gates, soap incentrata sulla vita di una “potente e prestigiosa famiglia multigenerazionale afroamericana”, i Dupree, in un ricco sobborgo prevalentemente nero di Washington, D.C., che la rete “sta promuovendo in modo massiccio”.

Questo nuovo appuntamento inizierà il prossimo 24 febbraio e avrebbe fatto alzare le antenne ai fan di Beautiful, ora convinti che l’intenzione dell’emittente sia di dirottare il pubblico verso il nuovo programma per poi mandare in pensione la storica telenovela. “Beautiful verrà cancellato per The Gates?” è il topic aperto su Reddit che ha attirato l’attenzione di tanti fan di Brooke, Ridge e Taylor e dei loro figli.

A inizio 2024, inoltre, la soap è stata rinnovata per un solo anno e anche questa è stata vista come una “stranezza” visto il precedente di Febbre d’amore. “L’ho trovato strano, dato che sono entrambe soap della CBS e ogni volta che Beautiful è stata rinnovata, il contratto è stato il solito di 3-4 anni”, ha scritto un utente. E un altro: “Ero sulla pagina Instagram della CBS di Beautiful e sotto i commenti, una persona ha scritto che la soap cesserà di andare in onda nell’agosto 2025. Sono vere queste voci??”. Per ora Beautiful dovrebbe rimanere in onda per tutta la stagione 2024-2025 ma c’è chi aspetta aggiornamenti sul futuro.