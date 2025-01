Affari Tuoi, la coppia di concorrenti conquista il pubblico ma finisce malissimo. Con gli ascolti sempre più su c’è massima attenzione a quello che succede ad ogni puntata di “Affari Tuoi“. Stefano De Martino si sta confermando autentico mattatore e quasi ogni giorno gli spettatori assistono a gag, momenti esilaranti e colpi di scena.

Stavolta i protagonisti sono stati Sara e Simone dal Friuli Venezia Giulia. Lei qualche ora prima, da pacchista, aveva ‘rimproverato’ il conduttore, colpevole di essersi avvicinato troppo: “Ti avvicini, ti avvicini e io mi emoziono. Ma cosa ti avvicini a fare?“. E così Stefano De Martino era stato costretto ad allontanarsi, andando letteralmente dall’altro lato della sala.

Leggi anche: “L’ho sposata perché il ses*o con lei…”. Stefano De Martino, spunta un retroscena pazzesco su Belen Rodriguez





“Sembrano Al Bano e Romina”, ma perdono tutto

In tanti sono rimasti colpiti da Sara, che è la responsabile di un negozio di abbigliamento, e Simone, suo fidanzato nonché dipendente: “Andavamo a scuola assieme, otto anni fa – ha spiegato lui – entrambi abbiamo fatto il liceo turistico”. La gara inizia bene: il pacco di Pasqualino Marajà contiene 500 euro e va via un blu. Tuttavia col passare dei minuti la situazione cambia. In peggio.

Ad un certo punto restano una grappa, 200 euro, 75mila e 200mila euro e il dottore prima fa “Ho provato, nel vederli, lo stesso stupore che ho provato quando ho visto per la prima volta Al Bano e Romina insieme“, poi offre 35mila euro, ma Sara e Simone rifiutano e vanno avanti. Ma sbagliano pacco, escono prima 75mila e poi 200mila euro col pacco della Lombardia. Alla coppia non resta che tornare a casa con 0 euro e la grappa, premio di consolazione. Sui social, però, scoppia il caos.

In particolare molti spettatori hanno attaccato Simone: “Ha giocato praticamente lui al suo posto”, “Comunque questa concorrente e il fidanzato non piacciono molto neanche a Stefano… ahahahah… e si è proprio visto…”, “Non solo ha praticamente giocato solo lui ma le ha pure dato consigli di mer***a. Sara lascialo”, “Mi spiace per lei, il suo più grande errore è stato quello di portarsi nel gioco il compagno e non un altro familiare”, “Mi spiace povera, c’è rimasta malissimo”, “In pratica ha fatto tutto lui io l’avrei mollato lì e me ne sarei andata”.

“Guardate chi è”. Affari tuoi, inquadrano la concorrente Valentina e scatta il tam-tam sui social