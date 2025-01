Il 19 gennaio 2025, Rocío Muñoz Morales è stata ospite a Domenica In, il celebre talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Durante l’intervista, l’attrice e conduttrice spagnola ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sulla vita privata, affrontando anche alcune domande personali che hanno suscitato diverse reazioni tra il pubblico. Rocío ha raccontato il suo arrivo in Italia nel 2013, quando, a 25 anni, ha partecipato al film Immaturi – Il viaggio senza conoscere la lingua italiana.

Ha descritto le sfide affrontate e la determinazione nel costruire una carriera nel mondo dello spettacolo italiano. La sua passione e dedizione le hanno permesso di affermarsi come attrice e conduttrice apprezzata dal pubblico. Mara Venier, nota per il suo stile diretto, ha posto domande sulla vita privata di Rocío, in particolare sulla sua relazione con l’attore Raoul Bova. Quando la conduttrice ha chiesto se ci fossero progetti di matrimonio, Rocío ha risposto con ironia: “Forse mi piacerebbe sposarmi, ma lui non me l’ha chiesto!”.





“Rocio, ma tu e Raoul…”. Domenica In, Venier indiscreta

In un altro momento dell’intervista, alla domanda sul motivo per cui fosse rimasta in Italia, Rocío ha scherzato dicendo: “Ma fatti i cavoli tuoi, Mara”. La Venier ha colto l’occasione per ironizzare ulteriormente: “Hai visto le ‘cartoline’ dell’Italia!”. Le domande personali di Mara Venier hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico.

Alcuni telespettatori hanno apprezzato l’atmosfera informale e la complicità tra le due donne, trovando l’intervista piacevole e sincera. Altri, invece, hanno ritenuto le domande troppo invadenti, criticando la conduttrice per aver oltrepassato i limiti della privacy dell’ospite. “Questa non è un intervista. Domande da impicciona”, commenti uno spettatore. E ancora: “Str***za, antiquata, banale, impicciona, sordida, moralista, falsa e peggio inopportuna e invadente. Sempre più vergognosa la pesciarola di Domenica In“.

Sui social media, alcuni utenti hanno espresso disappunto per l’insistenza su temi personali, mentre altri hanno difeso lo stile di Venier: “E Rocio Munoz la sta ‘asfaltando’ con grande classe ed eleganza”, scrive un utente. “Brava che non sbatte le figlie sui social, in primo piano. Lo fanno in molti a poche ore dalla nascita”. E ancora: “La Venier è perennemente nervosa e dà risposte spesso sgarbate agli ospiti, ma si può? Ma nessuno che intervenga in Rai? E’ tutto cosi allo sbaraglio…”. Poi ancora: “La banalità, prevedibilità e noia di questa intervista è veramente inquietante, il pomeriggio della Rai è finito bisogna davvero cambiare prima del crollo”. E su Rocio e Bova: “Me sa che stanno in crisi”.

