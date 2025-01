Nella puntata del 27 gennaio 2025 del Grande Fratello, l’eliminazione di Luca Calvani ha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno della Casa che tra il pubblico. Poco prima della sua eliminazione aveva detto ai suoi compagni d’avventura: “Avevo tanti dubbi sull’entrare, mi sono dovuto fare convincere un po’. Ero terrorizzato, pensavo fosse la fossa dei leoni e invece era molto molto di più. Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso tutti i giorni con voi è stata un’esperienza incredibile. Ho vissuto tutto profondamente e tutti voi mi avete insegnato qualcosa, qualcuno un po’ di più, qualcuno un po’ di meno”.

>> “Ecco perché è stato eliminato”. Grande Fratello, i sospetti del pubblico su Luca Calvani

Ancora: “Al di là di come andranno le cose, spero che vi rimanga un buon ricordo di me perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio, quindi grazie”. A Signorini, poi Calvani dice: “È una cosa che non pronosticavo, non sognavo neanche. È la riprova che il bene, quando c’è, supera tutto”. Appena uscito dalla Casa, Luca ha dichiarato: “Accetto il verdetto del pubblico con serenità. Questa esperienza mi ha arricchito e mi ha permesso di conoscere lati di me stesso che ignoravo. Auguro il meglio ai miei compagni d’avventura”.





Luca Calvani, le prime parole (da casa) dopo l’eliminazione

Poi l’attore toscano arriva in studio e commenta: “Va bene così, è il momento giusto. Io avevo già fatto un reality e credo ci sia un arco dove uno si spende e certe cose mi sembrava di averle già dette, già fatte, già reiterate. Avevo finito le ricette”. All’interno della Casa, la notizia dell’eliminazione di Luca ha generato diverse reazioni. Alcuni concorrenti, come Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, hanno espresso dispiacere per la sua uscita, sottolineando il vuoto che avrebbe lasciato nel gruppo.

Altri, invece, hanno mostrato indifferenza o sollievo, evidenziando le tensioni precedenti con Luca. Il pubblico ha manifestato opinioni divergenti sull’eliminazione di Luca. Mentre alcuni spettatori hanno espresso sorpresa e disappunto per la sua uscita, ritenendolo un concorrente forte e carismatico, altri hanno accolto positivamente la decisione, ricordando le recenti polemiche che lo avevano coinvolto.

Grazie #LucaCalvani, sei stato un grande concorrente e una splendida persona.

Ci mancheranno la tua profondità e i tuoi discorsi! Purtroppo lo squallore ha prevalso, ma chi potrà camminare a testa alta nella vita reale sei tu! 🙏🏻❤️#heleners #calvaners #grandefratello pic.twitter.com/pkxZ4sYJFr — babi. 10 (@ba0bi10) January 27, 2025

Un brindisi per Luca a cui partecipano anche i falsoni che l’hanno nominato #grandefratello #lucacalvani pic.twitter.com/ZNH9Dikspk — il Professore (@professorez9) January 28, 2025

Stamattina lo staff del suo account Instagram scrive: “Grazie a tutti coloro che in questi quasi 5 mesi hanno supportato in ogni modo possibile Luca donandogli amore e affetto. Nonostante questo epilogo è stato un viaggio meraviglioso… che questo sia l’inizio di altre nuove cose bellissime da vivere insieme al nostro amato Calvani! A prestissimo”.

Leggi anche: “Segue Luca, se ne va”. Grande Fratello, altro addio alla casa dopo quello dell’attore