Sta facendo discutere molto il verdetto del televoto del Grande Fratello. Luca Calvani è stato definitivamente eliminato dal reality show, non avendo nemmeno il biglietto di ritorno che gli avrebbe permesso di rientrare in casa. E ora ci sono dei sospetti che stanno emergendo poche ore dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini. C’è infatti qualcosa che non quadrerebbe del tutto.

Dopo l’annuncio in diretta al Grande Fratello, che ha decretato l’eliminazione di Luca, l’attore è andato in studio e ha potuto salutare fisicamente Signorini, le opinioniste e tutte le altre persone presenti. Ma fuori dalla trasmissione di Canale 5 è stata riferita una cosa che adesso sta facendo pensare molto.

Grande Fratello, sospetti su Luca dopo la sua eliminazione

Nella mattinata di martedì 28 gennaio l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio, molto probabilmente ricevuto da una sua follower, che riguardava appunto Luca e la sua eliminazione dal Grande Fratello. Dietro questa uscita di scena potrebbe nascondersi altro, visto ciò che era successo solo pochi giorni fa.

Questa la storia Instagram della Marzano che sta facendo scalpore: “Un po’ strano che Luca qualche giorno fa minacciava di uscire e stasera stranamente è stato eliminato..”. Dunque, dietro il suo addio ci sarebbe qualcos’altro di sospetto? Difficile dare una risposta, anche perché i dati del televoto sarebbero stati implacabili nei suoi riguardi.

Luca era effettivamente parso stanco recentemente e lui stesso aveva ammesso di essere in un certo senso stressato. La sua eliminazione ha comunque prodotto un grosso dispiacere nei suoi fan, che credevano addirittura che potesse raggiungere la finale.