Si mette sempre peggio per il Grande Fratello. Non bastavano le polemiche legate alle uscite di Jessica e Helena, ora Alfonso Signorini è finito nei guai a causa di un presunto doppio rifiuto importante. Questi famosi dovevano entrare nella casa, ma avrebbero ora detto di no a sorpresa. Si trattava di un’ex coppia, già conosciuta per il reality di Canale 5, che però non sta più insieme.

Un vero e proprio colpo di scena negativo per il Grande Fratello e Signorini. Il doppio rifiuto rischia di creargli un problema insormontabile e poi Mediaset potrebbe agire prendendo drastiche decisioni. Tutto è da analizzare attentamente nelle prossime settimane, ma le premesse sono alquanto preocucpanti.

Grande Fratello, Signorini deluso: “Doppio rifiuto dall’ex coppia”

A sganciare questa bomba sul Grande Fratello è stata Deianira Marzano. La stessa influencer aveva dato in anteprima la news relativa al possibile ingresso di due ex fidanzati ed ex gieffini, pronti a ritornare come concorrente unico. Invece non dovrebbe essere così, nonostante abbiano avuto un’offerta pazzesca in termini economici.

Deianira ha scritto che “la ex coppia del GF ha rifiutato, nonostante il cachet alto, perché i rispettivi fidanzati e frequentazioni erano ovviamente gelosi. Mi sa che stavolta il GF non supera il 10% di share nelle prossime puntate”. Quindi, per l’esperta di gossip e tv potrebbero esserci ricadute pesanti sugli ascolti televisivi alla luce di questo mancato accordo.

I loro nomi non erano stati svelati e non sappiamo se ora usciranno allo scoperto per confermare o meno queste voci, in relazione al mancato ingresso.