A Natele tutti più buoni e un’atmosfera di calma e serenità? Non proprio nella casa del Grande Fratello, dove i malumori si fanno sentire anche sotto le feste. Nemmeno i dolci videomessaggi ricevuti nell’ultima puntata andata in onda e i regali arrivati da parte di amici e parenti sono riusciti a far regnare pace e armonia tra tutti i concorrenti. Ci riferiamo allo scontro tra Shaila e Lorenzo e la discussione tra Eva e Stefania.

Queste ultime, veterane ormai del reality di Canale 5, si sono divise – anche se poi subito riappacificate – durante le prove del balletto con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, tornati eccezionalmente nella casa. Durante il pranzo del 26 dicembre, la conduttrice e l’attrice sono tornate a far fronte comune e rimproverato i loro coinquilini per la pulizia.

Leggi anche: “Aberrante”. Perla Maria studia, poi la scoperta del pubblico del Grande Fratello è choc





GF, Maria Monsè nera: perché tutti ce l’hanno con la figlia Perla

“Abbiamo notato una certa anarchia”, hanno esordito riferendosi alle faccende domestiche. E ancora: “Servirebbero delle regole. Un po’ di rispetto”. E a questo punto, nonostante il discorso fosse rivolto a tutti, Maria Monsè e Perla Maria sono finite nel mirino per non aver provveduto a pulire la cucina una volta finito di preparare le crêpes.

La discussione si è spostata dalla tavola alla cucina, con Pamela furiosa.“Maria, sei scorretta! Non era contro Perla”, ha detto con nervosismo la Non è la Rai, spiegando di aver fatto soltanto degli esempi. La showgirl ha affermato di sentirsi offesa a causa di una replica di Ilaria Galassi, che l’avrebbe zittita quando la questione è stata sollevata.

“Se l’avrò detto non mi ricordo”, ha risposto Ilaria al duro sfogo di Maria Monsè. Ma c’è altro sotto: i rancori della madre di Perla Maria affonderebbero le loro radici in un motivo molto diverso dallo scontro sulle pulizie. “Ci sono rimasta male per le nomination”, ha confessato. La figlia 18enne, invece, si è lasciata andare allo sconforto e ha pianto.