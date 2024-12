Mamma e figlia nella Casa del Grande Fratello. Un mesetto fa Perla Maria Paravia ha avuto l’opportunità di entrare nel reality più seguito d’Italia. Ma a fare compagnia alla giovane Maria Perla, c’è stata sua madre, Maria Monsè. Insieme, hanno partecipato come un’unica concorrente. Un’emozione immensa per entrambe, in particolare per Maria Perla, che si trovava alla sua prima esperienza televisiva.

“Ma mia figlia deve studiare…”, aveva detto la showgirl prima di entrare nella casa del Grande Fratello. “Poi, però, si è informata, grazie ai tanti amici atleti che conosce, come per esempio i calciatori, i quali seguono il programma di alternanza scuola-lavoro. Perché, allora, loro sì e io no?”. Così, Maria Perla ha iniziato a insistere sulla madre fino a convincerla. “Ci tengo tanto a fare il Grande Fratello per farmi conoscere, per non essere solo la figlia di…”.

Leggi anche: “Loro tre vogliono abbandonare”. Grande Fratello, colpo di scena nella notte: “Cosa è successo”







Grande Fratello, pubblico contro Perla Maria e la scuola

Maria Perla ha assicurato che non avrebbe interrotto gli studi per dedicarsi alla televisione: “Poi farò l’università, studierò medicina, mio nonno materno era cardiologo e gli ho fatto una promessa. Quindi, mi sono informata, si deve lasciare la scuola, che è uno scientifico senza latino ma con informatica, e iscriversi per fare un esame da privatista”. E infatti, nella casa del Grande Fratello la giovane dedica del tempo agli studi. In queste ore è diventato virale un video in cui Perla Maria studia Leopardi con l’aiuto di Helena e proprio dalla portoghese viene corretta mentre decanta la poesia A Silvia.

Ma nel leggere la poesia, Perla Maria ha letto male: “quando belta splendea“. Helena l’ha corretta dicendole: “Beltà!”. La gaffe ha fatto imbestialire il pubblico tra un “pensa farti correggere l’italiano da una brasiliana” e un “e pensare che l’hanno pure tolta da scuola per fare il Grande Fratello“.

“Mi dispiace per i ben pensanti ma non sono d’accordo! Una ragazza ritirata da scuola che si presenta da privatista per partecipare al grande fratello è la sconfitta dell’educazione! Ma stiamo scherzando? Che messaggi diamo a questi ragazzi sulle priorità?”, si legge infatti su Twitter. “E lì per dare visibilità alla madre e cmq guadagnano dei soldi …poi certo non sarebbe dovuta entrare”, scrive una utente alla quale però rispondono: “È proprio questo il punto. Soldi e TV al posto di istruzione e progetto di vita individuale”.

Mi dispiace per i ben pensanti ma non sono d’accordo!

Una ragazza ritirata da scuola che si presenta da privatista per partecipare al grande fratello è la sconfitta dell’educazione!

Ma stiamo scherzando? Che messaggi diamo a questi ragazzi sulle priorità?

Assurdo#GrandeFratello pic.twitter.com/EB64Lgz6Tv — mongiù (@Mongi00068235) December 26, 2024

“Ma poi ci si presenta da privatisti in casi estremi, non certo per andare al grande fratello, ma per favore! La scuola è un’esperienza fondamentale per i ragazzi, è un diritto universale e rinunciarvi per la TV è aberrante”, “Concordo. Vorrei capire il senso di andare al gf in pieno anno scolastico. Ecco perché è una capretta”, si legge ancora.