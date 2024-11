Uomini e Donne, segnalazioni su segnalazioni in questo periodo. E uscite di scena. La più clamorosa, senza dubbio, quella del tronista Alessio, che si è visto costretto a lasciare il programma dopo quanto scoperto dalla redazione. Non avrebbe rispettato il regolamento continuando a uscire la sera e frequentando locali e sarebbero anche arrivati anche dei video in cui ha atteggiamenti molto intimi con una ragazza.

Secondo una persona che ha contattato la redazione di Uomini e Donne, in realtà Alessio e questa ragazza starerebbero insieme, tanto che nel paese di lui tutti ne sarebbero a conoscenza. Insomma, Alessio fuori. Ma non è il solo. Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda nel mese di dicembre, Maria de Filippi informerà tutti su un’altra segnalazione molto importante.

Leggi anche: “Tutta questa me***”. Uomini e Donne, Maria legge il messaggio e Barbara scoppia a piangere. Umiliata in pubblico





UeD, segnalazione pesante e esce dallo studio

Nel mirino questa volta ci è finito uno dei personaggi del momento di UeD, Fabio, ossia il cavaliere che sta uscendo con Gemma Galgani. Sembrava che finalmente la dama storica avesse trovato qualcuno che la facesse sentire bene anche se finora non è scattato altro che bacetti a stampo.

Forse perché nella vita del cavaliere c’è un’altra donna? Qualcuno ha deciso di raccontare alla redazione di Maria De Filippi che Fabio in Spagna avrebbe una fidanzata e che sarebbe in tv solo per farsi vedere. Messo di fronte a queste spifferate, lui ha preferito non dire nulla. Non ha voluto dare risposte a una Gemma sconvolta.

Fabio si è semplicemente limitato a lasciare lo studio, senza aggiungere altro anche se Gemma Galgani, stando alle anticipazioni arrivate al blogger Lorenzo Pugnaloni, lo avrebbe inseguito dietro le quinte. Uscivano insieme da oltre un mese e stava sbocciando qualcosa. Ma forse solo per lei, se è vero come sembra che Fabio ha un’altra donna.