“Ecco perché ha pianto”. Isola dei Famosi, Luxuria in lacrime: svelato il motivo. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di questa sfortunata edizione dell’Isola dei Famosi. Ad aver avuto la meglio è stato l’attore turco Aras Senol, l’amato Cetin della soap “Terra Amara”. E su Canale 5 la padrona di casa, nel salutare tutti, si commuove e gli scappa qualche lacrimuccia.

Una stagione che, a detta di molti, ma soprattutto del pubblico e delle share, non ha convinto del tutto. Ora, forse è colpa dei naufraghi e del cast, o forse della conduttrice che in un ruolo come questo non da il meglio di sé. Luxuria però ci ha provato, questo è poco ma sicuro: alla fine della diretta è scoppiata in un pianto liberatorio che segna la fine di una grande opportunità, ma anche, forse, di un maledetto incubo.





Isola dei Famosi, Luxuria in lacrime: svelato il motivo

Settimane dopo settimane infatti, si sono susseguite una serie di polemiche che mai, prima ad ora, avena intaccato così la figura della conduttrice. Eppure Vladimir ha sempre cercato di essere neutrale con tutti, ma di certo questo non è sbagliato. Polemiche a seguito anche della vittoria di Aras: molti infatti volevano Stoppa, che da settimane si sentiva la vittoria in tasca.

“Ancora una volta dimostriamo che il pubblico che vota non capisce una mazza. Edo è il MIO vincitore”, scrive un utente su X. Ma perché Vladimir Luxuria si è commossa? Durante i saluti dice: “Questa è la prima volta che conduco un programma così importante”. Tutto in relazione, forse, alle parole durissime di Pier Silvio Berlusconi: “Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, hanno fatto un ottimo lavoro”.

E ancora: “Il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa”. È forse questo il motivo per il quale Luxuria era così tesa alla fine. Quando ha salutato tutti, non è risicata a trattenere le lacrime, forse per colpa della frustrazione di averci provato con tutta sé stessa e non essere riuscita: “Per me questa esperienza è stata bellissima, grazie a tutti voi”, sentenzia.

