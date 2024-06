Non poteva mancare Matilde Brandi alla finale dell’Isola dei Famosi 2024. Una radiosa e bellissima Matilde Brandi in blu elettrico. La ballerina e showgirl è stata eliminata domenica scorsa, nel corso della semifinale del reality show. La sua uscita di scena a pochi giorni dall’ultima puntata è stata frutto di una scelta di Edoardo Stoppa che le ha fatto fare una prova di forza con Alvina.

Lei è tornata a casa, mentre la contessa è poi arrivata alla finale anche se ha perso al secondo televoto perché battuta da Aras Senol, che poi è risultato il vincitore di questa edizione. Per la cronaca l’attore di Terra Amara ha battuto tutti i suoi competitor e al duello con Samuel Peron ha trionfato conquistando il 69% dei voti.

Isola dei Famosi, sorpresa Matilde Brandi alla finale

Torniamo però a Matilde Brandi, che ha fatto il suo ingresso nello studio di Vladimir Luxuria a inizio puntata. Un ingresso trionfale, con un lungo abito blu elettrico che le stava divinamente. “Non sei caduta”, hanno scherzato tutti. Poi è arrivato anche per lei il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Io credo che Edoardo Stoppa abbia fatto strategia per mandare a casa me e Samuel (Peron ndr), per quello ci ha fatto fare quelle prove – ha spiegato – Nell’ultima settimana è diventato amico intimo di Aras che guarda caso ha nominato Edoardo Franco. Anche Alvina si è molto attaccato a lui. Ci ho pensato Edo Franco non si meritava di uscire. Spero vinca Samuel Peron”. E invece è arrivato secondo.

Vladimir, Sonia e Dario sono i prossimi testimoni di Matilde e Francesco!#Isola pic.twitter.com/dOuIPLElo3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Ma attenzione, perché a raggiungere Matilde Brandi al centro studio, con un mazzo di rose rosse, è poi arrivato il fidanzato Francesco Tafanelli anche lui in blu. La data del matrimonio? “Io sono stato due giorni chiuso in camerino sperando di non uscire più – ha scherzato lui – sulla data devo passare per tre step, il primo è andato, ora devo avere il consenso anche di Aurora e Sofia”. Quindi la proposta della ex naufraga a Luxuria di farle da testimone. “Anzi ne voglio tre, pure Sonia e Dario”.