Amici di Maria De Filippi è già entrato nel vivo. Dopo le consuete ‘vacanze di Natale’ gli allievi sono tornati a scuola e l’obiettivo ora è conquistare un posto al Serale, l’ultimo step per provare a vincere questa edizione. Siamo arrivati alla numero 24, ne sono entrati di aspiranti cantanti e ballerini in quello studio! Non tutti ce l’hanno fatta ma molti sì.

E la maggior parte ha continuato a inseguire il suo sogno o dare sfogo alla propria passione, nella musica come nel ballo. Gli allievi di Amici entrano comunque nel cuore del pubblico, sempre felice di seguire le ultime novità. Una di loro si è da poco fatta risentire sui social: “Non mi riconosce più nessuno”.

Amici, la cantante oggi: “Non mi riconosce più nessuno”

Non sono passati troppi anni in realtà, ma è molto cambiata. Aveva partecipato alla 21esima edizione, quella vinta da Luigi Strangis. Lei, all’epoca 18enne, non era arrivata alla fase finale del programma: era stata costretta a lasciare definitivamente il talent per volere di Rudy Zerbi a poco settimane dall’inizio del Serale.

Rea ha però continuato a fare musica e a dedicarsi al suo progetto ma solo nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Con un video, come detti, in cui si mostra con un look completamente diverso da quello che aveva nella scuola. “Mi rendo conto che da allora sono cambiata parecchio”, dice nella clip per poi aggiornare i fan.

La cantante ex Amici, che ha ricevuto una marea di complimenti per il nuovo look, ha fatto sapere di essersi diplomata e di aver iniziato l’università ma allo stesso tempo ha lanciato il suo primo EP e partecipato a Sanremo Giovani. In più la cantante ha confermato che nei mesi a venire rilascerà il suo primo album di inediti. A oggi dunque Rea non ha abbandonato la musica e di certo prossimamente sentiremo ancora parlare di lei.