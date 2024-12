Rapporti tesissimi tra alcuni inquilini del Grande Fratello. Due nomi a caso, tra i tanti: Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Amici e complici sin dall’inizio del reality show di Canale 5, negli ultimi giorni hanno discusso animatamente tanto che Alfonso Signorini ha deciso di iniziare la puntata di lunedì 16 dicembre proprio dalla querelle scoppiata in questi giorni tra l’attore e la cantante.

In breve, Jessica ha lasciato intendere di essere stata illusa da Luca che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Finito però il collegamento con lo studio, però, l’attore si è sfogato a lungo con Amanda Lecciso e oltre a manifestare tutto la sua delusione per quelle parole dette in puntata ha anche rivelato all’amica di aver preso una decisione.

GF, Luca chiude con Jessica: “Basta”

“Lei lascia intendere…Quello che mi sconvolge è che non ho proprio gli strumenti per gestire una persona che nega quello che è stato detto e preferisce vendicarsi per qualcosa che non va come dice lei”, è sbottato l’attore. La Lecciso gli ha quindi consigliato di riparlarci nei prossimi giorni per capire se possono riallacciare i rapporti.

Ma niente da fare. Luca ha ribadito di non avere la minima intenzione di confrontarsi nuovamente con Jessica Morlacchi, anche perché ha confessato di non avere nient altro da dire. In pratica vuole mettere un muro tra loro, anche se non sarà proprio una passeggiata visto il rapporto che avevano creato.

“L’unica cosa da fare è mettere un muro e mi costerà perché era importante. Lei però deve capire che questa cosa non la può fare. Io ho tutto fuori e ci ho messo anni per arrivare a quello che sono oggi. Ci rimango male, ma non vacillo”, ha aggiunto sottolineando anche che tutto questo caos è scoppiato solo perché ha consigliato a Helena di non cedere alle provocazioni di Jessica. Che ora ha una sola strada: riconquistare la sua fiducia. “Io non ricordo in tutta la mia vita una persona che ha fatto ciò che ha fatto lei in puntata”, la sentenza dell’attore toscano. Insomma, sarà dura per la Morlacchi.