Se lo sentiva perché, probabilmente, lo sapeva: l’avventura di Morgan a X Factor è ufficialmente finita. Sky Italia e Fremantle Italia, rispettivamente distributore e produttore del programma hanno deciso che può bastare così. L’ultima uscita del cantante e giudice, sempre sopra le righe (per tutti vale il caso Bugo a Sanremo), ha segnato il punto di non ritorno. Per chi non avesse seguito Morgan si era reso protagonista di un triste teatrino con Ambra Angiolini. Nelle immagini fuorionda, riprese e diffuse in rete da un ragazzo che assisteva al live del programma, si vede Morgan urlare contro l’ex moglie di Francesca Renga.

E ancora insultarla per poi lasciare lo studio. La diffusione del video in rete aveva fatto scoppiare il caso. Difeso dai fan, invitato ad andarsene dalla maggior parte del pubblico, Morgan aveva detto cripticamente la sua sui social. Nella notte tra lunedì e martedì ha infatti pubblicato un messaggio alquanto misterioso, taggando tutti i profili del programma: “Cosa significa occuparsi di canzoni?”.





Morgan licenziato da X Factor, il messaggio criptico del giudice

E ancora: “Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di ‘formalizzazione’, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato”. E tra i commenti compare poi un utente che scrive al giudice: “Ti aspettavamo a Genova venerdì scorso. Hanno detto che per questioni logistiche non sei riuscito a presentarti”.

La verità che Morgan non c’era perché estromesso dal programma. Il motivo? Eccolo, messo nero su bianco in una nota durissima: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

E ancora: “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

