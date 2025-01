Manca veramente pochissimo alla nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E si sta parlando in queste ore di Zeudi, attesa da uno dei momenti più decisivi da quando è all’interno del reality show. Il pubblico sta fremendo e tra qualche ora scopriremo perfettamente cosa sarà accaduto. Non stanno mancando ovviamente le polemiche sulla produzione.

Infatti, sui social si è saputo qualcosa sulla concorrente del Grande Fratello. Zeudi sta per conoscere la notizia più importante che certamente rivoluzionerà la sua situazione. E anche i suoi fan, ma anche quelli di Helena, stanno aspettando con ansia cosa si verrà a sapere nel corso della serata.

Grande Fratello, momento decisivo per Zeudi: cosa è trapelato

Sul social network X, ex Twitter, ci si è soffermati su Zeudi e sulla puntata del Grande Fratello che andrà in onda in prima serata. E c’è chi sta già puntando il dito contro la trasmissione, se dovessero verificarsi due episodi che non darebbero soddisfazioni né all’ex Miss Italia né a Helena.

Su X è stato scritto da un internauta che “questa sera sarà una puntata decisiva per Zeudi, dove proprio lei è in nomination. Se lei oggi uscirà e Helena non rientrerà, questo programma è destinato a essere razzista e omofobo. Votatela”. E staremo a vedere come andrà realmente a finire.

Questa sera, sará una puntata decisiva per Zeudi nella serata dell Grande Fratello, dove propria lei é in nomination.



Se lei oggi uscirá, e Helena non rientrare, questo programma é destinato a piú essere razzisti e homofobi.



Capiremo tra poco chi sarà eliminato dal Grande Fratello e soprattutto che cosa verrà riservato pure a Helena. Non resta che attendere gli annunci di Alfonso Signorini.