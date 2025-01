Quella di stasera potrebbe passare alla storia come la puntata più bollente dell’edizione 2024/2025 del Grande Fratello. La produzione ha annunciato una sorpresa speciale. E se da una parte alcuni credono che rientrerà Helena, dall’altra si sta spandendo la voce dell’ingresso provvisorio di due big assoluti con esperienza nel programma.

>>“Mi sento sempre più vicina a lui”. Grande Fratello, è nata la terza coppia di questa edizione?

Nel comunicato stampa del Grande Fratello c’è anche scritto: “Il verdetto dell’affollato televoto: chi dovrà abbandonare il gioco? La storia di Pamela“. Quindi, questi sono due degli argomenti principali della puntata, ma c’è una frase che ha invece catturato l’attenzione del pubblico e che sta mettendo tutti in agitazione.





Grande Fratello, due nuovi ingressi nella puntata del 20 gennaio?

Nella nota ufficiale di presentazione della puntata è stato infatti riportato che ci sarà “un colpo di scena che sorprenderà tutti”. E alcuni spoiler scrivono: “Tommaso Zorzi e Francesco Oppini rientreranno nella casa del grande fratello ma come ospiti dopo 4 anni per sconvolgere gli equilibri della casa. Non succede ma se succede…”.

Un colpo clamoroso, staremo a vedere cosa succederà. Nella nota della produzione si parla anche della ‘storia di Pamela’. Per l’ex volto di Non è la Rai arriverà il momento di riabbracciare la sua mamma a distanza di un bel po’ di mesi dall’inizio di questa avventura nella casa più spiata d’Italia. Un momento che si preannuncia particolarmente toccante.

“tommaso zorzi e francesco oppini rientreranno nella casa del grande fratello ma come ospiti dopo 4 anni per sconvolgere gli equilibri della casa”

Pamela è tra le concorrenti a rischio eliminazione ma secondo gli ultimi sondaggi il suo viaggio nel programma non dovrebbe finire stasera, per lei potrebbe aprirsi le porte della finalissima. In lista per uscire insieme a lei ci sono: Javier, Stefania, Pamela, Zeudi, Alfonso, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime.