Sarà una puntata bollente quella di questa sera, 20 gennaio, del Grande Fratello. Alfonso Signorini dovrà recuperare dal botto di giovedì scorso quando gli ascolti precipitarono e gli spettatori scesero, quasi clamorosamente, sotto i 2 milioni. C’è attesa per la visita che Pamela avrà. E per il nome che dovrà lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello.

Uno tra Javier, Stefania, Pamela, Zeudi, Alfonso, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime dirà addio al programma e alla possibilità di accedere alla finalissima. La situazione è in bilico, a rischiare maggiormente sembra essere Eva Grimaldi.





Grande Fratello, Chiara vicinissima ad Alfonso D’Apice

Eva che ha raccolto la confidenza di Chiara su Alfonso: “Mi piacciono le sue attenzioni”, ha detto. Aggiungendo poi: “Mi sto avvicinando a lui”. Chiara, insomma, sarebbe pronta a dire sì al lungo corteggiamento di Alfonso.

Nei giorni scorsi Alfonso e Chiara si sono baciati sotto le coperte e tutti a chiedersi quale sarebbe stata la reazione di Javier Martinez. Il pallavolista era rimasto spiazzato: era al corrente di una simpatia tra i due e la loro possibile storia non l’ha affatto smosso.

A stuzzicarlo sull’argomento era stato Luca Calvani. Prima di andare a dormire, Luca aveva riferito agli amici di Alfonso e Chiara: “Stasera li ho visti molto vicini, erano avvinghiati”

. Javier, che in quel momento era sul letto con Luca e Amanda, aveva replicato: “Sono contento”. Di fronte alle risate dei coinquilini, aveva aggiunto: “Sono molto sincero quando lo dico, davvero”. Adesso non resta da vedere se la situazione decollerà o meno.