Il matrimonio annunciato a La Volta buona di Caterina Balivo ma grazie a Tale e Quale Show. È stato il programma di Carlo Conti che al vip ospite di Caterina Balivo gli ha regalato la storia d’amore più importante: la compagna e presto moglie Roberta Volpicella. Nella trasmissione di Rai1 ha raccontato che solo nelle ultime puntate si sono incontrati.

Poi si emoziona, ascolta la canzone di Jovanotti che la sua compagna gli dedica, Chiaro di luna e chiede a tutto lo studio di ascoltarla la canzone, di leggere il testo per scoprire chi è la sua Roberta. “Ci siamo conosciuti lì su Tale e quale ma siccome allora stavamo in questa sala enorme di e quindi io stavo a nord e lei a sud e ci siamo incontrati per la prima volta ti giuro verso la fine della trasmissione, ci siamo guardati ed è stato subito…”, spiega.

Il vip annuncia il matrimonio a La volta buona

Simone Montedoro e Roberta hanno iniziato a frequentarsi fuori, ognuno stava sulle sue ma a lui Roberta piaceva da morire. Erano entrambi liberi ma nessuno dei due si decideva: “La prima mossa ma guarda eh devo dire che è stata fatta da tutti e due perché io poi sono partito per la tournée e poi per un altro lavoro e ci sentivamo al telefono come due adolescenti fino alle quattro del mattino. I miei colleghi di lavoro però mi dicevano ‘faccio dormire’ perché comunque dormivamo in stanze vicine”.

Poi è nata Vittoria, a dicembre del 2022, che è “proprio il frutto dell’amore”. Quindi lo scoop per Caterina Balivo: si sposeranno. Non c’è ancora forse niente di deciso, lui procede a piccoli step perché il matrimonio è un passo troppo importante.

Scelte a costo zero per il possibile matrimonio di Simone Montedoro… 😆 #LVB pic.twitter.com/1rN3eti1gB — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 15, 2025

Lui ha già un figlio nato nel 2014 dalla relazione con la sua ex, Lara Carnevale, ma quel sì prima o poi ci sarà per l’attore che ha fatto innamorare il pubblico del suo personaggio, il capitano di Don Matteo. Con la conduttrice de La volta buona si è poi divertito a fare il gioco delle carte e svelato qualche dettaglio in più di queste nozze.