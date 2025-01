Il pubblico di Amici 24 è furioso con Anna Pettinelli dopo la decisione di cacciare Ilan Muccino dalla scuola. Sui social i commenti si sono sprecati. Si legge: “Ha sempre avuto ragione Luca Jurman. Il senso di prenderlo in squadra per poi mollarlo dopo nemmeno un mese. A volte mi sembrano più maturi i ragazzi dei professori. Molto, molto dispiaciuta per Ilan”. E ancora: “Assurdo. Non si trattano i ragazzi in questo modo, non sono pacchi postali”.

“Ma persone con dei sentimenti. Sia Zerbi che la Pettinelli si sono comportati malissimo con Ilan. Sarebbe stato molto più coerente non prenderlo in squadra dopo che Zerbi lo ha eliminato, almeno il ragazzo avrebbe sofferto meno. Pessimo esempio”.





Amici 24, perché Anna Pettinelli ha cacciato Ilan

Sono in tanti a chiedere che Maria De Filippi prenda provvedimenti. Intanto Anna Pettinelli ha dato la sua versione dei fatti. “Mi sono fatta la domanda delle domande che solitamente mi faccio in questo periodo. “‘Ilan lo porto al Serale?’. La risposta è stata no. Quindi dovevo dirtelo il prima possibile. Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione”.

“La mia valutazione è proprio questa, è inutile che te lo dica tra due mesi. Quello che hai imparato qui te lo porterai tutta la vita dietro, ma non ho visto miglioramenti”. Le parole di Anna Pettinelli hanno messo fine al sogno di Ilan di proseguire nel talent show.

Le parole di Anna non servono a calmare le acque, anzi. “Questo ragazzo è stato buttato giù puntata dopo puntata da professori e giudici esterni, oltre che bullizzato dal giorno zero nei commenti, onestamente penso sia meglio per lui che sia uscito per salvaguardare quel briciolo di autostima che (forse) gli è rimasta”.