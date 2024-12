Al Grande Fratello 2024 sono subito scoccate scintille. Il quadrilatero più famoso resta quello tra Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Shaila Gatta ed Helena Spolverato ma a quanto pare a questo, ormai risolto o meglio diviso, potrebbe aggiungersi un nuovo triangolo. Mentre Lorenzo e Shaila al momento sono fidanzatissimi, le ultime dalla casa ci svelano che Helena si è dichiarata a Javier.

Il pallavolista tuttavia l’avrebbe gelata. Parlando a tu per tu con Mariavittoria Minghetti, ha svelato che Helena ha finalmente voluto giocare a carte scoperte dichiarando esplicitamente il suo coinvolgimento: “Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico”, le sue parole.

GF, nuovo triangolo in vista: “Mi piacciono entrambe”

Ma come anticipavamo sta nascendo un nuovo triangolo al Grande Fratello 2024. Questa volta la punta è rappresentata da Alfonso D’Apice che, lo ricordiamo, era entrato nella casa per riconquistare l’ex fidanzata Federica Petagna (eliminata lunedì scorso, ndr) ma l’ha dimenticata nel giro di poche settimane.

E infatti ora l’ex protagonista di Temptation Island sostiene di essere attratto da altre due concorrenti, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. “Mi piacciono tutt’è due“, ha confessato agli altri. Con Mariavittoria tutto è nato quando entrambi erano nel tugurio ma ci sarebbe un ostacolo: Tommaso Franchi. Quindi Alfonso ha spiegato di aver chiesto a Mariavittoria di chiarire prima di tutto la sua situazione sentimentale.

Zeudi: “A me in quel momento interessava solo Alfonso” ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/Rs95oJSpXh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2024

E poi c’è Zeudi, l’ex Miss Italia entrata in gioco da pochi gioenti ma che già conosceva Alfonso. “Volevo essere io a consolarti e mi sono fatta largo in mezzo agli altri”, gli ha detto quando l’ha visto crollare. La domanda è: come si evolverà questo nuovo triangolo del Grande Fratello 2024? E come finirà con Tommaso che proprio nell’ultima puntata ha svelato di aver fatto l’amore con la dottoressa.