Interessanti rivelazioni sul Grande Fratello e in particolare su Maica, la concorrente che faceva parte della versione spagnola del reality e che era stata temporaneamente ospite in Italia. Ora potrebbe entrare definitivamente nella casa più spiata d’Italia e raggiungere gli inquilini che aveva conosciuto tempo fa. Ma c’è chi ha tirato fuori un retroscena sulla giovane, riferendo il motivo del suo ingresso.

La produzione del Grande Fratello avrebbe studiato tutto alla perfezione e avrebbe deciso di puntare su Maica per una ragione specifica. Possiamo subito anticiparvi che potrebbero crearsi nuove e interessanti dinamiche, che difficilmente saranno pacifiche. Si prospetta dunque l’ipotesi che la tensione possa salire vertiginosamente.

Leggi anche: “Appena lo scopre Jessica…”. Luca e Helena, fuori dal Grande Fratello la vera scoperta choc





Grande Fratello, perché Maica sta per entrare come concorrente

Ancora una volta è stata Deianira Marzano a ricevere una segnalazione sulla presunta nuova concorrente del Grande Fratello. Maica stavolta varcherebbe la porta rossa per restarci, non come semplice ospite momentanea. E c’è una spiegazione dietro questo operato della regia e sicuramente anche dello stesso Alfonso Signorini.

Questa la rivelazione su Maica che tira in ballo pure Mariavittoria e Tommaso: “L’ingresso di cui tu parli porta il nome di Maica Benedicto come concorrente ufficiale al Grande Fratello italiano. Mia cugina che vive a Madrid dice che i social spagnoli e qualche testata giornalistica della Spagna parlano da settimane di questa cosa per mettere zizzania tra Mariavittoria e Tommy”.

praticamente in una sola puntata hanno distrutto 2 coppie per la quale 1 al 100% fake



giustamente gli autori adesso hanno meno dinamiche, voglio vedere se fanno entrare una concorrente di certo spessore come Maica ma sto iniziando ad avere dubbi "sono incapaci" #GRANDEFRATELLO — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) December 10, 2024

Infine, l’utente che segue la Marzano ha aggiunto: “Ma la cosa è strana perchè Tommy è in nomination“. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.