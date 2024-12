Nonostante lo abbia nominata, Luca è molto affezionato a Helena e, approfittando della sauna, si prende un momento per parlare con lei. La modella brasiliana si sente esausta, della situazione al Grande Fratello come se fosse solo lei a dover recuperare i rapporti con gli altri inquilini della Casa. Non vuole forzare nessuno a capirla, ma accetta che ognuno segua il proprio percorso. Per Luca, l’importante è che Helena si concentri su se stessa, senza farsi influenzare dalle opinioni di amici come Javier o dalle critiche di nemiche come Jessica.

Jessica si rivolge alla modella sono con frecciatine, e Helena avverte il giudizio delle donne della Casa, che sembrano pronte a criticare ogni sua parola o gesto. Ma lei è convinta che nelle sue azioni non ci sia nulla di provocatorio. Luca le suggerisce di ascoltare anche Cesara, che ritiene che la personalità forte di Helena crei un po’ di confusione tra gli altri e ammette anche di aver commesso un errore portando Lorenzo nel Tugurio.

Leggi anche: “Sei un’imbecille”. Grande Fratello, Jessica esplode con Helena: pubblico contro di lei





Grande Fratello, il compagno di Luca inizia a seguire Helena su Instagram

Luca la consola, dicendo che è normale che a volte nascano conflitti, ma l’importante è non alimentare troppo le polemiche e non lamentarsi poi di essere vittime. Se Helena smetterà di dare peso ai pettegolezzi, il gossip finirà da solo. A questo punto Helena confessa che, giorno dopo giorno, lorenzo sta perdendo l’interesse che inizialmente aveva suscitato in lei e prova anche delusione da Javier, che non la difende mai.

Nel frattempo, qualcosa di inaspettato accade sui social. Alessandro, il fidanzato di Luca, ha iniziato a seguire Helena su Instagram, suscitando l’entusiasmo dei fan della modella. È un gesto che non passa inosservato, soprattutto considerando che Alessandro non segue Jessica, che, poco tempo fa, si era dichiarata a Luca nonostante fosse a conoscenza della sua omosessualità e della relazione con il compagno.

Questo ha scatenato numerosi commenti, con molti utenti che notano come Alessandro, in un gesto simbolico, sembri mostrare più interesse per Helena che per Jessica, l’amica che dovrebbe essere del cuore di Luca.

Se vogliano fare una cosa divertente lunedì mostrano a luca Calvani.. il post, il segui e la storia di Instagram di Alessandro in favore di Helena, facendo quindi intendere di essere contro Jessica



Voleva la reazione del pubblico? Eccola #grandefRatello#helevier pic.twitter.com/kfHXpmcP62 — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) December 10, 2024

Il.compagno di Luca, Alessandro che ha dimostrato di essere una persona intelligente, ha scritto brava ad helena si instagram, QUALCOSA SIGNIFICHERÀ!!! #iostoconhelena #GrandeFratello #fuorilorenzo https://t.co/W08PPuwHnU — Sabrina (@Sabrina58807168) December 11, 2024

“Il compagno di Luca ha iniziato a seguire Helena e non Jessica su IG, famiglia e staff votano per salvare Helena. Basterebbe dirlo a Jessica in puntata per far capire a lei e Luca che devono cercarsi un’altra dinamica“, commentano su X.

Poi c’è chi consiglia alla produzione di mostrare a Luca il segui del compagno, cosa che a quanto pare interessa parecchio il pubblico del GF: “Se vogliano fare una cosa divertente lunedì mostrano a Luca Calvani il post, il segui e la storia di Instagram di Alessandro in favore di Helena, facendo quindi intendere di essere contro Jessica”.