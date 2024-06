Ilary Blasi, il ritorno in tv e con un programma tutto nuovo per lei è imminente. Si è infatti chiusa ‘l’era’ di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri a Battiti Live ed è iniziata quella di un’altra coppia ben rodata: la conduttrice romana e Alvin, compagno storico anche all’Isola dei Famosi. Per vedere la nuova edizione del Festival musicale estivo per eccellenza bisognerà aspettare qualche giorno (prima puntata in programma l’8 luglio su Canale 5), ma la prima registrazione è andata.

E sui social circolano già tantissimi video dell’evento che toccherà le più suggestive piazze pugliesi. Prima tappa Molfetta e, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, Ilary Blasi ha già fatto parlare di sé per un battibecco dietro le quinte mentre Alvin e il pubblico in piazza l’aspettava sul palco.

Ilary Blasi fa il pieno di gaffe a Battiti Live

Ma non è mica finita lì. Sempre dai video che circolano sui social, già sappiamo che Ilary Blasi ha fatto il pieno di gaffe già nella prima puntata. Puntata che, trai i tanti artisti saliti sul palco vede anche la presenza dei Blue. Ma torniamo alla conduttrice, che già all’Isola dei Famosi cadeva in figuracce ed errori divertenti.

Sul palco con Irama, la presentatrice ha accolto così il cantante ex Amici:“Senti in questo tu metti insieme le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché io non ci capisco nulla e me l’hanno scritto…è vero no?”, ha domandato all’artista, che non ha potuto fare a meno di scoppiarle a ridere in faccia.

“Correggimi se sbaglio perchè io chiaramente non ce capisco nulla e me l’hanno scritto” #BattitiLive pic.twitter.com/Ms7ojpPVVT — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 21, 2024

Ilary c'ha fame: prima la NorMa e poi il Cornetto. #BattitiLive



Conduttrice completamente nel pallone. pic.twitter.com/kWWsbCFDJH — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

Ilary Blasi ferma a muta in scena per 5 secondi in attesa che le cambino il gobbo 💀💀💀 Non posso farcela. #BattitiLive pic.twitter.com/Ab4zigVc3H — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

Ma non è finita qui perché poco dopo Ilary Blasi si è lasciata sfuggire un altro sbaglio: “Radio Norma, Cornetto Battiti Live” anziché Radio Norba. E ancora, nonostante fosse in onda, per qualche secondo ha fatto scena muta per poi riprendere la parola. Un momento che potrebbe essere però giustificato dal taglio di inquadratura anche per quella che sarà poi la messa in onda su Canale 5.