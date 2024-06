Battiti Live, ci siamo. Sono iniziate le registrazioni del festival musicale più amato dell’estate italiana che a luglio sbarcherà su Canale 5. E già questa è una novità perché fino allo scorso anno andava in onda su Italia 1, ma la svolta più grande riguarda la conduzione. Sul palco dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Rebecca Staffelli. La prima delle 5 puntate in programma andrà in onda lunedì 8 luglio 2024, mentre le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv.

Ma come detto le registrazioni sono iniziate e i primi spoiler arrivano dai social. Radio Norba Cornetto Battiti Live ha come location le più suggestive piazze della Puglia, quindi già live il pubblico avrà l’occasione di assistere agli show dei migliori artisti del panorama italiano e internazionale. La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini e la ex coppia dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin, hanno già dato il via alle danze.

Ilary Blasi a Battiti Live, cosa è successo dietro le quinte

Ma sul palco di Molfetta è già successo qualcosa. O meglio, dietro le quinte. Ma andiamo con ordine. La conduttrice ha presentato il collega e amico a modo suo: “Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare. E voi ovviamente vi starete chiedendo: dov’è la fregatura? Purtroppo c’è ed ha un nome, che è quello di Alvin!”.

“Senti non ce la potevo fare. Che dovevo dire che sei bravissimo e preparatissimo? Lo sai che io voglio essere asciutta“, ha scherzato. E fin qui niente di nuovo. Tutto è filato liscio, fino a quando dopo una performance Alvin è rimasto al centro del palco da solo e insieme al pubblico presente ha chiamato Ilary Blasi.

Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare.



Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

Più e più volte, come si vede e sente nel video che trovate qui sopra: “Ilary, Ilary…”. Ma niente. Da dietro le quinte però si è sentita bene questa frase: “Dove sta, oh? Deve entrare adesso, oh, ragazze!“, ha detto uno nel backstage. Quindi la voce di Ilary Blasi: “Ma che devo dire? No. Dai ma ditemi che devo dire però”. “Devi entrare ora Ilary. Devi lanciare la roba. Sì esatto“. E, prima di entrare finalmente in scena, alla fine la conduttrice si è lamentata: “Eh, ma io mica so cosa lancio“. Sì, è andato tutto in onda.