È passata una settimana e altri tre ospiti si sono seduti davanti a Francesca Fagnani per raccontarsi ma l’intervista a Belve di Teo Mammucari fa ancora parlare. Anzi, praticamente non si è parlato d’altro in questi giorni tra repliche, commenti, accuse e richieste di scuse come quella di Flavia Vento. Per chi non ne sapesse niente, dopo pochi minuti il comico ha lasciato lo studio, lasciando conduttrice e pubblico a bocca aperta.

Non era mai successo nella storia di Belve. E dopo la sua breve partecipazione nel programma di Francesca Fagnani, il conduttore ha più volte provato a chiarire la sua posizione in alcune interviste: dalle dichiarazioni a RTL 102.5 per passare a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.

Teo Mammucari, l’annuncio inaspettato

In un video poi Teo Mammucari ha rivelato che quel “vaffa” all’uscita dallo studio non era indirizzato alla collega o al pubblico ma al suo entourage in camerino, ha fatto sapere. Ma dagli uffici di viale Mazzini è arrivata una secca smentita. Con un comunicato ha infatti negato di aver manipolato in qualsiasi modo i filmati in questione e averli mandati in onda integralmente.

Proprio in queste ore, però, ecco arrivare un annuncio inaspettato. Teo Mammucari ha optato per uno stop dalla tv e dal teatro, quindi sospeso il tour. Con una nota ufficiale rilasciata a TvBlog, ha spiegato di volersi prendere una pausa.

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”, recita la nota.