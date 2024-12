Manca sempre meno alla finale di Ballando con le stelle, ma proprio mentre Milly Carlucci si prepara a chiudere una stagione da record ecco che scoppia un altro caso Guillermo Mariotto. La sua presenza sarebbe a forte rischio. Intanto i ballerini si preparano, a pochi giorni dall’atto conclusivo Bianca Guaccero è la favorita numero uno per il successo dopo che sabato scorso ha centrato, battendo tra l’altro un piccolo record, 50 punti.

Bianca che insieme a Federica Nargi era stata oggetto di un servizio di Striscia la Notizia che spiegava come entrambe fossero, da tempo, allenate al ballo. Sul web c’era stato chi aveva polemizzato: a differenza degli altri concorrenti del programma di Rai Uno, i provini mostrano che Bianca e Federica già ballavano da giovanissime.





Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto salta la finale?

Ma per la maggioranza del pubblico era stata una polemica che lasciava il tempo che trova, non trattandosi di professioniste della danza. Così mentre una nuova bomba esplode. In un’intervista a La Stampa Milly Carlucci ha lasciato capire che Guillermo Mariotto ha momentaneamente lasciato l’Italia e che la sua presenza in finale non è scontata.

“Deve andare a Riad, perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata” ha spiegato la conduttrice per poi aggiungere che il giurato sta attraversando un periodo particolarmente complesso: “Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Vive un periodo buio, per me è come il figliol prodigo”.

Poi aveva parlato del fuorionda oggetto di tante critiche: “L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio”.