Armando Incarnato è apparso nuovamente furioso sui social e subito si è pensato che sia andato qualcosa storto. Lui si è armato di cellulare e ha voluto fare delle Instagram stories che hanno chiarito un po’ i dubbi. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è parso parecchio deluso e allo stesso tempo arrabbiato per quanto sarebbe successo nel suo ultimo periodo di vita.

Infatti, Armando Incarnato ha mostrato di essere furioso presumibilmente dopo aver vissuto qualche esperienza molto negativa. Andiamo a vedere insieme cosa ha deciso di scrivere sui social e per quale ragione si è subito pensato ad una questione molto privata, che lui recentemente avrebbe affrontato in prima persona.

Armando Incarnato furioso, cosa è successo all’ex Uomini e Donne

Nei giorni scorsi su Armando Incarnato si era vociferato di un suo possibile fidanzamento, invece il fatto che sia apparso furioso nelle ultime ore sta allarmando i suoi seguaci. Innanzitutto ha scritto in napoletano: “Solo quando c’è sta ò ben assaje si supera tutto… Il resto era solo tempo perso!”. Poi ha detto qualcos’altro di ancora più deciso e aggressivo.

Poi Armando ha scritto ancora: “Trovano i ragazzi seri e li umiliano, poi trovano i pezzi di me*** e si fanno umiliare, sfanc*** e sputt***. E allora sapete cosa vi dico? Meritate quello nella vostra vita, bye bye”. Si pensa, stando al sito Tutto.tv, che possa essere reduce da una delusione d’amore, quindi potrebbe essersi lasciato con la ragazza con la quale era stato beccato recentemente.

Una decina di giorni fa era stato detto su Armando di UeD: “Ciao Deia, sono a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, c’è Armando di UeD con una ragazza giovane con i capelli lunghi neri, bellissima. Armando di UeD sta con Noemi, ha 20 anni in meno di lui. Stanno insieme già da tempo, a livello ufficiale in famiglia”.