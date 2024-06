Armando Incarnato nell’occhio del ciclone. Il famoso protagonista di Uomini e Donne torna a far parlare di sé, ma stavolta non di donne. È di pochi giorni fa la segnalazione sull’attore partenopeo beccato con una bella ragazza dai lunghi capelli neri. Una ragazza molto più giovane di lui, di almeno 20 anni, che gli avrebbe fatto perdere la testa: già fatte le presentazioni in famiglia.

Staremo a vedere se si tratterà di una storia seria, ma intanto Armando Incarnato è finita al centro di una dura polemica. Come molti sanno il cavaliere di UeD ama vivere nel lusso e in diverse occasioni lo mostra sui social. Ha rivelato di guadagnare bene con alcuni investimenti on line, inoltre ne ha promossi alcuni. Tuttavia diversi follower lo hanno pesantemente attaccato e lui ha reagito male.

Armando accusato di promuovere truffe: la durissima risposta

Armando Incarnato è stato recentemente accusato di promuovere e sponsorizzare truffe e prodotti falsi. Un attacco molto pesante, al quale lo stesso imprenditore ha duramente risposto sui social: “Credo sia arrivato il momento di fare chiarezza su situazioni che riguardano la mia persona, anche perché sono un po’ stanco, vi dico la verità, stanco eh, non stupido…”. E sotto al video la scritta: “Ma come vi siete permessi di dire certe cose”.

“Questo video lo faccio per le persone che mi stimano e che mi vogliono bene – continua Armando Incarnato – e non lo faccio per scolpevolizzarmi… Non ho mai pubblicizzato e mai parlato di progetti o di attività che non fossero validi. A differenza di altre persone che sponsorizzano soldi che cadono dal cielo in una maniera veramente misera che anche un bambino di 5 o 6 anni direbbe ‘ma che sta facendo quella?'”.

“Mettono ste frasi – dice Armando – ho scoperto grazie a lui segui. Ma scoperto cosa? Grazie a lui chi? ca nun sai manc di chill che stai parland… e vieni a dire a me che io cosa sponsorizzo? Le prese per il c***? Anzi lo voglio proprio utilizzare il termine, le truffe. Io non ho mai avuto a che fare con persone che non avessero una certa reputazione. Andate a vedere questa persona, da quanto è sul mercato, e poi parlate. Perché se non fate attenzione partono pure le querele”. Insomma Incarnato imbufalito davvero…

