Nella Casa del Grande Fratello, le tensioni sono alle stelle a causa degli attacchi rivolti a Helena Prestes da parte di un gruppo di concorrenti, guidati da Lorenzo Spolverato. Questi comportamenti hanno suscitato l’indignazione di alcuni partecipanti, tra cui Amanda Lecciso, che ha deciso di prendere una posizione netta in difesa della modella brasiliana. Amanda ha espresso il suo disappunto per le dinamiche ostili nei confronti di Helena, dichiarando: “Io devo avere paura di volerti bene?! Ma stiamo scherzando?! Oggi hanno detto parolacce e cose orribili senza microfono su Helena…”.

“Non ci sto a questo gioco sporco, voglio che questo si veda in puntata. Vogliono fare terrorismo come se fossimo in guerra”. La Lecciso ha inoltre criticato apertamente il comportamento di alcuni concorrenti, in particolare Lorenzo Spolverato, accusandoli di bullismo e di formare un “branco” contro Helena. Ha sottolineato come sia inaccettabile che tali atteggiamenti passino inosservati e ha espresso la speranza che la produzione del programma mostri in puntata l’intero contesto, senza omettere le provocazioni subite da Helena.





Grande Fratello, Amanda non ci sta: “Me ne vado, così è troppo”

Amanda ha anche evidenziato come alcuni concorrenti, tra cui Zeudi Di Palma, si siano avvicinati a persone che non tengono realmente a loro, ma che li sostengono solo per andare contro Helena. Questo comportamento, secondo la Lecciso, alimenta una dinamica negativa all’interno della Casa. La situazione ha portato la Casa a dividersi in due schieramenti: da un lato, coloro che attaccano Helena, come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Ilaria Galassi; dall’altro, chi la difende, tra cui Amanda Lecciso, Iago Garcia e Stefania Orlando.

Questi ultimi hanno condannato l’atteggiamento del “branco”, con Garcia che ha parlato di “bullismo” e “atteggiamento mafioso”, mentre la Orlando ha affermato: “Loro non hanno capito che facendo così non escono vincenti… è troppo facile essere tutti contro una persona.”

“Vogliono farti terrorismo, se sei con lei è guerra.. sei contro di me. Ma a me che me ne frega, al massimo in fondo a destra ed esco”



Amanda è sul punto di farsi espellere per difendere Helena!



“Non ci sto a questo gioco sporco, dovete far vedere tutto! A costo di uscire io🔥🔥🔥



Amanda Lecciso ha infine dichiarato di essere pronta a lasciare il programma pur di non scendere a compromessi con i suoi principi e di non avallare comportamenti che ritiene inaccettabili. La sua presa di posizione ha acceso un dibattito sia all’interno della Casa che tra il pubblico, sollevando questioni importanti sul rispetto e la convivenza in un contesto come quello del Grande Fratello.

