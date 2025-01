Non sembrano esserci più dubbi ormai che tra i protagonisti assoluti di questo Grande Fratello ci siano Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La modella brasiliana, eliminata a sorpresa e poi ripescata dopo pochi giorni, tiene praticamente in piedi le dinamiche della casa per i suoi rapporti altalenanti con Javier, Zeudi, in passato Jessica e anche il collega milanese appunto. E nelle ultime ore si è ritrovata ai ferri corti con il fidanzato di Shaila Gatta, al punto che ne è nato l’ennesimo scontro di fuoco.

Chiaramente nella puntata di giovedì 30 gennaio Alfonso Signorini affronterà la questione e infatti tra le anticipazioni si legge che nel corso della diretta i due verranno messi faccia a faccia. Interverranno anche altri concorrenti dato che in questi giorni la casa sembra essersi divisa in due fazioni dopo lo scontro tra Lorenzo ed Helena. Ma andiamo con ordine.

GF, Lorenzo contro Helena: “Ci avete nascosto questo video”

Tutto è nato quando la modella brasiliana stava dormendo in camera e il coinquilino è andato in bagno sbattendo forte la porta. Un comportamento che ha infastidito, e non poco, Helena che lo ha raggiunto accusandolo di essere un maleducato e di volerla sempre provocare: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”.

Furiosa, ha poi raggiunto gli altri in cucina per scusarsi e lamentarsi del comportamento provocatorio di Lorenzo. “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare – è sbottata – chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua”.

@alfosignorini #grandefratello #helevier #heleners #zelena @cesarabonamici

CARO ALFONSO COME LA METTIAMO guardi bene voi Alfonso e gli autori avete nascosto questo video si vede bene Lorenzo lancia un oggetto altezza del viso a Helena.https://t.co/D8SkNKuv0t — Maximilian (@maximilian_tres) January 30, 2025

Lorenzo dal canto suo ha accusato la brasiliana di averlo aggredito: “Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito”. Ma in realtà, ad avviso di molti utenti, a doversi vergognare dovrebbe essere lui. Sui social sta infatti diventando virale un video in cui Lorenzo sembra lanciare un oggetto all’altezza del viso di Helena. Video “nascosto” dalla produzione, si legge, da qui l’appello di farlo circolare il più possibile: “Non ci fanno vedere le violenze che quel verme fa contro Helena perché censurano. FUORI QUESTO RACCOMANDATO BASTA”, il messaggio.